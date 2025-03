Преди малко започна специализирана акция, която се провежда от няколко ведомства и се координира от междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата. Това обяви в началото на редовното заседание на МС премиерът Росен Желязков, като уточни, че в акцията участват МВР, НАП, Агенция "Митници", както и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

"Целта е масирана проверка на пунктовете за продажба на горива както по отношение на инфраструктурата за фискализация, избягването на данъчно облагане, така и за на качеството на горивата. Тази проверка ще продължи достатъчно време и няма да е нито първата, нито последната подобна", обясни Желязков и добави, че той ще се запознае още днес в координационния център с хода на проверката.

Желязков припомни, че все още текат дебатите и предложенията между първо и второ четене за държавния бюджет, както и този на Здравната каса и общественото осигуряване

"Вече първото тримесечие приключва, ние нямаме бюджет за 2025 година, което поставя много сериозна задача пред работата на Приходната агенция за настоящата година. Аз вярвам, че Министерството на финансите, НАП и Агенция "Митници" ще бъдат на висота с подкрепата на останалите държавни органи, за да могат да си изпълнят амбициозната приходна програма на правителството", отбеляза премиерът.

По думите му продължават и мерките, които са предприели в АПИ и ТОЛ управлението.

"С министър Иванов днес обсъдихме въпроса за ускоряване на въвеждането на системата за контрол на средната скорост, така че и това трябва да бъде свършено в сроковете на поставената задача", посочи още Росен Желязков.

От своя страна министърът на земеделието и храните Георги Тахов съобщи, че законопроектът за хранителната верига е на 100% готов и от утре започват обществено обсъждане и обществени консултации със заинтересованите браншови организации.

Нека това обсъждане обхване през следващата седмица както търговските вериги, така и потребителски организации, за да се намери най-доброто сечение за правоприлагането, добави премиерът.

Малко по-рано Желязков коментира и срещата между САЩ и Украйна в Джеда. В своя публикация в мрежата Х министър-председателят заяви, че приветства споразумението за прекратяване на огъня.

То е важна стъпка към постигането на цялостен, справедлив и траен мир за Украйна. Призоваваме всички страни за политическа воля в името на мира. България е готов да участва в мирния процес заедно със САЩ и ЕС, заявява Желязков.

Bulgaria welcomes the US-Ukraine ceasefire agreement from Jeddah. It is an important step towards a comprehensive, just and lasting peace for. We call all sides for political will in the name of peace. is ready to participate in the peace process together with the US & EU.