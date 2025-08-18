"Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага", заяви американският президент преди срещата в Белия дом, която започва в 13:15 часа американско време

25586 Снимка: AP Photo/Alex Brandon/БТА

Американският президент Доналд Тръмп призова Володимир Зеленски да пристъпи към уреждането на продължаващата три години и половина война в Украйна, предаде Ройтерс.

"Украинският президент Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

И добави: "Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим [...] и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!".

Двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски ще се състои в днес 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом, посочиха днес в прессъобщение от Белия дом, цитирани от Ройтерс и БТА.

Около два часа по-късно Тръмп ще участва в среща в разширен формат, вече с участието на европейски лидери. Тя започва в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време).

Зеленски и европейски лидери заминават днес за Вашингтон, за да представят позицията на Киев, който бе приканен от американския президент да направи отстъпки след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, която не доведе до пробив в усилията за уреждане на войната в Украйна, посочва Франс прес.

Часове преди отпътуването лидерите на "Коалицията на желаещите" проведоха онлайн съвещание. видеоконферентно заседание бешеу редседателствано от британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон. На него европейски лидери се подготвиха за срещата си с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, съвместно със Зеленски.

Освен тях двамата, за Вашингтон заедно със Зеленски заминават германският канцлер, италианският и полският премиер, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. Те се присъединяват към украинския президент в знак на солидарност, след като предишното му посещение в Белия дом доведе до дипломатическа криза, посочва ДПА.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.