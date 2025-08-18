Председателката на Комисията за защита на потребителите е избраничката на омбудсмана за неин заместник. Тя е била най-високо оценена от журито след изслушването на трите кандидатки. 

Мария Филипова събра най-много точки - 15, след изслушването пред Комисията по оценяването за заместник-омбудсман", съобщиха на сайта на институцията.

Кандидатурата ѝ вече беше внесена в Народното събрание от омбудсмана Велислава Делчева, а ако депутатите я одобрят, тя директно става потенциален служебен премиер по силата на основния закон.

Очаква се депутатите да я изберат през септември, след като свърши лятната им ваканция.

Две от кандидатките за зам.-омбудсман отказват за служебен премиер, Филипова няма да бяга от отговорност
Виж още Две от кандидатките за зам.-омбудсман отказват за служебен премиер, Филипова няма да бяга от отговорност

По време на изслушването Филипова беше попитана как ще реагира, ако й бъде предложено да стане служебен премиер, тъй като тя е една от списъка, популярен като "домова книга", след последната редакция на Конституцията.

Шефката на КЗК каза пред комисията, че ако се стигне до такова положение, такъв въпрос може да ѝ зададе президентът и съответно тя би отговорила само на него. Все пак тя намекна, че вероятно няма да откаже, защото го тълкува като поемане на отговорност.

"Всички сме наясно, че трябва да се изпълняват задълженията", заяви Мария Филипова.

Тя беше номинирана от Асоциация "Активни потребители".

В съобщението до Росица Кирова, председател на Парламентарната комисия за пряко участие на гражданите и жалбите и взаимодействие с гражданското общество, омбудсманът Велислава Делчева мотивира предложението за Мария Филипова.

Изтъква, че шефката на КЗК притежава многогодишен професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите, уточнява БТА.

Делчева допълва, че видно от предложението на Българска национална асоциация "Активни потребители", Мария Филипова притежава необходимите лични и професионални качества, непримиримост и непоколебимост в отстояване правата на потребителите, което ще ѝ позволи ефективно да изпълнява длъжността заместник-омбудсман.

"Чрез институцията на омбудсмана ще отстраним всички неточности, които към момента нарушават правата на хората", каза самата Филипова при изслушването си пред комисията по оценяване на кандидатите. 

Тя мотивира решението да приеме номинацията с натрупания опит в различни институции. "Институциите трябва да са близо до хората, те трябва да бъдат чути, разбрани", изтъкна още номинираната за заместник-обществен защитник.

Мария Филипова се обяви и за създаване на национална телефонна линия към изпълнителната власт, на която, при нарушение на правата им, гражданите да могат да се обаждат.

На второ място комисията по изслушването класира Марина Кисьова де Хесус с 13 точки, а Деница Димитрова получи 12 точки. 

ИЗБРАНО
Почина холивудският каскадьор, когото подпалиха заради емблематичен албум на Pink Floyd Лайф
Почина холивудският каскадьор, когото подпалиха заради емблематичен албум на Pink Floyd
25489
Българин остана на пейката за Милан, Модрич дебютира с победа Корнер
Българин остана на пейката за Милан, Модрич дебютира с победа
7810
Разходите за пенсии в България нарастват с 1,5 млрд. лева Бизнес
Разходите за пенсии в България нарастват с 1,5 млрд. лева
1935
Учени озадачени от "извънземен минерал", който се държи странно при нагряване IT
Учени озадачени от "извънземен минерал", който се държи странно при нагряване
1857
Гласът, който отваря небесните врати Impressio
Гласът, който отваря небесните врати
32747
Италианската църква, която предизвиква гравитацията, смелостта и вярата (снимки/видео) Trip
Италианската църква, която предизвиква гравитацията, смелостта и вярата (снимки/видео)
23609
Какво става с тялото, когато преядем с диня Вкусотии
Какво става с тялото, когато преядем с диня
1481
Какво е числото на житейския ви път? Zodiac
Какво е числото на житейския ви път?
3557
Мощта на урагана "Ерин" нараства, вече е четвърта степен на път към Бахамите Времето
Мощта на урагана "Ерин" нараства, вече е четвърта степен на път към Бахамите
1490