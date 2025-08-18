10136 Снимка: AP Photo/Ben Curtis/БТА

Срещата между американския президент Доналд Тръмп, украинския държавен глава Володимир Зеленски и лидери от Европа, която ще се проведе днес в Белия дом, е водеща тема в западните издания тази сутрин, предава БТА.

Британският вестник "Гардиън" коментира, че европейските дипломати имат за цел "да избегнат повторение на публичното унижение на Зеленски по време на последното му посещение в Белия дом през февруари, когато Тръмп и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс го обвиниха в неблагодарност и неуважение". Изданието допълва, че освен това Зеленски е изправен пред трудната задача да поправи "щетите, нанесени на перспективите за сигурността на Украйна от срещата на Тръмп и Путин в Аляска в петък."

"Гардиън" цитира Брет Бруен, бивш директор на Белия дом по въпросите на глобалното сътрудничество, който заявява, че европейските лидери трябва да се съсредоточат върху икономиката и да използват срещата в Белия дом "като възможност да напомнят на Тръмп колко малка е руската икономика в сравнение с тази на ЕС, Великобритания и другите западни партньори".

Друг британски вестник - "Телеграф", пише, че решението на европейските лидери да летят до Вашингтон е и знак за безпокойство.

"Фактът, че най-видните политически лидери на Европа са променили летните си планове и са се събрали заедно, прекарвайки много часове в пътуване, подчертава чувството на несигурност и страх", пише изданието.

Подобно на други издания, "Телеграф" прави препратка към последното посещение на Зеленски в Овалния кабинет през февруари с надеждата, че предстоящата среща ще бъде по-успешна. Вестникът припомня, че едва ден преди тази среща британският премиер Киър Стармър е бил на посещение при Тръмп. Изданието уточнява, че тогава британският лидер се е готвил със седмици, за да намери баланс между това да гали егото на Тръмп и да отстоява важните за Великобритания теми за разговор.

Предвид голямата разлика в протичането на двете срещи от февруари насам "зад кулисите британски министри и служители правят целенасочени опити да научат и украинския лидер как да "говори на езика на Тръмп", пише вестникът. Той добавя, че "прави впечатление, че сега Зеленски често започва разговорите с американските си колеги с благодарност за подкрепата на САЩ в противодействието на Русия - в знак на уважение към искането на Ванс".

Американският вестник "Вашингтон Пост" обръща внимание, че САЩ са готови да дадат на Украйна гаранции за сигурност при днешната среща на Тръмп Зеленски. Според изданието обаче "изработването на точните гаранции за сигурност вероятно ще бъде дълъг процес, което може да позволи на Путин да продължи войната, докато се доуточняват подробностите".

Украински представител коментира пред "Вашингтон Пост", че за Зеленски би било невъзможно да се съгласи на каквато и да е сделка, която би го принудила да отстъпи Донбас. Въпреки това изследователят в Украинския институт за стратегически проучвания Микола Биелисков казва, че "за съжаление, наистина съществува риск" от повторение на сцената от по-рано тази година. "Изглежда, че Путин е успял да убеди Тръмп в Аляска, че Украйна трябва да направи големи отстъпки за мир", добавя той.

Вестник "Ню Йорк Таймс" коментира, че висш европейски дипломат е описал пред изданието паниката сред европейските съюзници. Дипломатът заявява, че не е виждал среща като тази да се организира толкова бързо от времето преди войната в Ирак. Според него също най-голямото опасение е да не се повтори сцената от февруари.

"Ню Йорк Таймс" изтъква, че "европейците ще трябва да намерят начин да убедят Тръмп да се ангажира с конкретни гаранции за сигурността на Украйна, които биха могли да включват миротворчески сили, които да възпрат Путин от подновяване на войната след няколко години".

Вестник "Уолстрийт Джърнъл" пише, че преди почти шест месеца украинският президент е бил "помолен да напусне Белия дом след конфронтация с президента Тръмп относно "реалните гаранции за сигурност", които украинският лидер настояваше, че са необходими за мирното споразумение с Русия.

"Когато Зеленски се върне в Овалния кабинет днес, различията по отношение на гаранциите за сигурност ще са по-малко, но пропастта по отношение на териториалните претенции на Москва ще остане", коментира изданието. То добавя, че това поставя Зеленски пред дилема: как да запази подкрепата на Тръмп, като в същото време отговори на руските териториални предложения, които се чувства длъжен да отхвърли.

Европейското издание на сп. "Политико" цитира дипломати, които казват, че очакват европейските лидери да придружат Зеленски в опит да гарантират, че "ключовите червени линии няма да бъдат преминати и че Украйна няма да бъде принудена против волята си да се откаже от територия, за да сключи споразумение."

Списанието изтъква, че снощната публикация на американския президент, в която той възложи на Украйна отговорността да прекрати войната с Русия, е задала потенциално напрегнат тон за преговорите днес.

"Това представлява ярък контраст с червения килим, който разпъна дни по-рано за руския лидер Владимир Путин", коментира изданието.

Британският вестник "Файненшъл Таймс" пише, че според високопоставен украински служител, близък до президента, целта на Зеленски на срещата ще бъде да установи "продуктивен процес за постигане на мир, без Украйна да бъде принуждавана да предприеме невъзможни стъпки, като изтегляне на войските" от Донецка и Луганска област.

Според него за тази цел украинският президент е готов да направи "приемлив компромис" по настоящата фронтова линия, с който украинците биха могли да се съгласят.

От друга страна, изданието цитира и Костянтин Елисиев, съветник по външна политика на предшественика на Зеленски Петро Порошенко, който казва, че Зеленски трябва да "избягва емоциите" и дори да вземе пример от "хладнокръвния прагматизъм" на Путин, като се съобразява с интересите и целите на американския президент.

