Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че днес "или ще има споразумение, или няма да има". 

Отговаряйки на въпроси в Овалния кабинет Тръмп също така заяви, че е постигнал добър напредък на срещата с Путин и се надява, че ще успее да постигне напредък и на срещата със Зеленски. Ако срещата премине успешно, то след това ще последва тристранна среща с Путин.

"Хората умират и ние искаме да сложим край на това... Познавам президента, познавам себе си и вярвам, че Владимир Путин иска това да приключи." "Не знам кога ще свърши войната. Но тази война ще свърши. Ние ще направим така, че тази война да свърши", каза Тръмп.

Снимка: Getty Images

Зеленски отново в Белия дом, със сако - между болезнени отстъпки и нов конфликт с Тръмп
Виж още Зеленски отново в Белия дом, със сако - между болезнени отстъпки и нов конфликт с Тръмп

Тръмп заяви, че вече не изисква примирие и прекратяване на огъня в Украйна, а се стреми към преговори за траен мир. "Не мисля, че ни е нужно прекратяване на огъня, това би било добре, защото хората ще спрат да умират, но сега работим за траен мир", каза Тръмп.

Снимка: AP/БТА

Междувременно Тръмп каза, че Зеленски изглежда "прекрасно" в костюма си.

Зеленски благодари на Тръмп за миротворческите усилия и на съпругата на Тръмп за писмото за украинските деца. Зеленски също така предаде на Тръмп писмо за първата дама Мелания Тръмп от украинската първа дама Елена Зеленска.

Снимка: Getty Images

Тръмп отново повтори, че "това не е моята война, това е войната на Байдън" и каза, че има шансове за мир. "Сигурен съм, че може да има сделка", каза Тръмп.

Тръмп избегна отговора на въпроса за гаранциите за сигурността на Украйна и дали ще изпрати американски войски в Украйна. Според Тръмп, гаранциите за сигурността на Киев ще бъдат обсъдени днес по време на преговорите, но Украйна няма да влезе в НАТО. Той също така обеща да даде точна информация до края на деня относно възможността за разполагане на американски войски в Украйна.

Тръмп: Няма връщане на Крим обратно и няма влизане на Украйна в НАТО
Виж още Тръмп: Няма връщане на Крим обратно и няма влизане на Украйна в НАТО

Зеленски не отговори на въпроса дали е готов на териториални отстъпки.

Тръмп беше попитан как се отнася към факта, че Путин изисква територии, които все още не контролира. Той не отговори на този въпрос. Само повтори, че ще се стреми към мир. И то в кратки срокове.

Снимка: AP/БТА

Зеленски заяви, че е готов да проведе избори, но те не могат да се проведат, докато продължава войната.

Снимка: AP/БТА

Тръмп заяви, че ще разговаря с Путин след днешните срещи във Вашингтон със Зеленски и европейските лидери.

С това откритата част на срещата приключи.

В Овалния кабинет преди началото на закритите преговори между Тръмп и Зеленски е била поставена голяма карта на Украйна, съобщи Би Би Си.

Картата е била поставена срещу масата, на която седяха Тръмп и Зеленски, веднага след като журналистите са били помолени да напуснат кабинета. При това източните региони на Украйна на картата са оцветени в розово, показвайки териториите, контролирани от Русия.

 

