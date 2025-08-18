Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи преговорите с украинския президент Володимир Зеленски като успешни преди срещата с европейските лидери. "Днес имахме много успешен ден... Всички работим за една цел. Искаме да спрем убийствата и да постигнем споразумение".

Тръмп

"Обсъдихме много въпроси, свързани с териториите. Разговарях и опосредствано и с Путин. Възможно е да организираме тристранна среща", заяви Тръмп за преговорите със Зеленски. Тръмп изрази увереност, че тристранната среща по Украйна с участието на Путин и Зеленски ще се състои, въпросът е само кога ще се проведе.

"Путин е съгласен с гаранциите за сигурността на Украйна. И това е основният въпрос, който трябва да се обсъди на тази маса. Кой с какво ще се занимава", каза Тръмп на европейските лидери.

Снимка: AP/БТА

Зеленски заяви, че са разговаряли "много добре" с Тръмп. "Сега ще говорим много подробно за гаранциите за сигурност", каза Зеленски. Той заяви, че "чувствителните териториални въпроси" трябва да се обсъждат на тристранна среща с Путин.

Снимка: Getty Images

Зеленски благодари на Тръмп за картата на Украйна, която беше поставена в Белия дом. На нея бяха отбелязани териториите, които преминаха под контрола на РФ по време на конфликта. Зеленски каза, че би искал да я отнесе в Киев.

Снимка: Getty Images

Тръмп заяви, че не вярва "в заплахата от по-нататъшна агресия" на РФ срещу Украйна. Днес ще се обсъжда "възможен обмен на територии" и "настоящата линия на съприкосновение". Той също така каза, че "днес ще постигнем решение по почти всички въпроси, включително сигурността".

Снимка: Getty Images

Възможността за уреждане на конфликта в Украйна ще стане ясна след една-две седмици, заяви Тръмп, но добави, че е оптимист.

Снимка: Getty Images

"Бихме искали да се постигне прекратяване на огъня, нека го постигнем преди тристранната среща, трябва да се окаже натиск върху Русия", заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

Президентът на Франция Еманюел Макрон също заяви, че прекратяването на огъня е необходимо, преди да се състои тристранната среща между Тръмп, Зеленски и Путин. "Работихме много през последните години за мир - траен и дългосрочен. Ето защо идеята за тристранна среща е толкова важна: това е единственият начин да затвърдим резултата", каза той.

Президентът на Финландия Александър Стуб направи аналогии между настоящата война в Украйна и 1944 година във Финландия. Стуб обясни защо участва в преговорите, позовавайки се на историческия опит на взаимодействието между Финландия и Русия през ХХ век. "Намерихме решение през 1944 г. и мисля, че ще успеем да намерим решение и през 2025 г.", каза той (стига се стигна до т.нар. "финландзация" - процес, при който Финландия запазва суверенитета си, но се отказа от всякакви стъпки във вътрешната и външната политика, насочени срещу СССР. Освен това отстъпва и част от територията си.

