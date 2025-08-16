Според държавния глава властта режисира скандали, за да прикрие своята безпомощност в овладяването на инфлацията, на кризите и на конфузията около продажбата на държавни имоти

93 Снимка: БТА

Наистина трябва да има ефективно взаимодействие и диалог между институциите, но то изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти на Петрова нива в отговор на въпрос за взаимодействието между институциите и защо още няма назначени председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), главен секретар на МВР и посланици.

"Неотдавна заявих, че амнезията и цинизмът превземат все повече българската политика и, за съжаление, тази тенденция продължава. Онези, които плячкосаха КТБ и "Булгартабак", които прокараха набързо скандалните поправки в Закона за държавната собственост, сега се правят на загрижени за обществения интерес", коментира държавният глава относно "вълнения" около наложеното от него вето върху промени в Закона за държавната собственост. Но когато се осветлиха тези процеси, мераклиите да се облажат бързо се разбягаха от прожекторите, добави той.

Според Радев точно заради това обществото трябва да държи тази тема във фокуса на своето внимание.

"На този фон така необходимото взаимодействие между институциите става все по-трудно, защото решенията на изпълнителната власт се вземат извън нея и се свеждат за изпълнение. В тази ситуация наистина трябва да има ефективно взаимодействие и диалог между институциите, но то изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира", заяви Радев.

Що се отнася до назначенията, предишната сглобка похити Конституцията, новата сглобка иска да монополизира всички правомощия и законите пречат те да разгърнат произвола, но следва да разберат, че по този начин те подкопават демократичната конструкция и тя може да рухне върху тях, коментира още държавният глава.

За да прикрие своята безпомощност в овладяването на инфлацията, на кризите и на конфузията около продажбата на държавни имоти, властта режисира скандали, каза президентът Радев. По думите му обаче тези скандали, цялата тази димна завеса не издържа на фактите и не може да отговори на най-елементарни въпроси. Той попита къде отидоха уверенията, че няма да има поскъпване заради прибързаното въвеждане на еврото, как управляващите ще запълнят растящата дупка в бюджета, защо са поискали и получили авансово данъците от банките, както и защо има народни представители, които се охраняват от Националната служба за охрана (НСО) и от "Жандармерия".

Държавният глава коментира и срещата в Аляска между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин и бъдещето на конфликта в Украйна.

"Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир през сила, без да си дават никаква сметка за реалностите", посочи държавният глава.

Отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още по-голяма загуба на територии, отбеляза той.

Тази вечер президентът Румен Радев участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива. Честването е под патронажа на държавния глава. Сред присъстващите на възпоменателната церемония са председателят на Народното събрание Наталия Киселова и вицепремиерът Атанас Зафиров.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.