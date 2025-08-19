Беше изразена надежда, че днешните важни преговори могат да доведат до тристранна среща с руския президент Владимир Путин

3424 Снимка: Getty Images

Няколко месеца след последната си среща в Овалния кабинет президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски днес отново са на същото място, но атмосферата, както отбелязва Асошиейтед прес, е коренно различна.

АП припомня как през по-голямата част от разговора им през февруари, когато Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс критикуваха Зеленски, че "се държи неуважително" и предупреждаваха за последици за американската подкрепа за страната му, Зеленски беше скръстил ръце и гледаше подозрително американските лидери.

Тръмп и Зеленски говореха един през друг, като жестикулираха в знак на несъгласие. Консервативният репортер Брайън Глен дори попита Зеленски защо не носи костюм, добавя БТА.

Днешната среща завърши с усмивки и любезности между Тръмп и Зеленски, както и със съгласие по някои точки около продължаващата война на Русия срещу Украйна. И двамата през повечето време седяха с ръце в скута и отговаряха приветливо на въпросите на журналистите. Глен дори направи комплимент на Зеленски: "Изглеждате страхотно в този костюм."

Тръмп веднага след това вметна: "И аз казах същото!"

Междувременно двамата изразиха надежда, че днешните важни преговори в Белия дом с участието на европейски лидери могат да доведат до тристранна среща с руския президент Владимир Путин за слагане на край на войната на Русия срещу Украйна, предаде Асошиейтед Прес.

Снимка: Getty Images

Президентът на САЩ каза също, че ще подкрепи европейски гаранции за сигурност за Украйна. Той не пое ангажимент за изпращане на американски войски за тази цел, а вместо това каза, че ще има "нещо, подобно на натовско" присъствие за гарантиране на сигурност, но всички тези подробности ще бъдат договорени на днешната среща с лидерите от ЕС.

"Когато става дума за сигурност, ще има много помощ", каза Тръмп и добави, че европейските страни ще бъдат ангажирани в тази насока. "Те са на първата отбранителна линия, защото са на място, но ние ще им помогнем", допълни той.

Снимка: Getty Images

Днешната среща беше набързо организирана, след като Тръмп разговаря в петък с Путин и каза, че сега отговорността пада върху Зеленски да склони на отстъпки, които могат да сложат край на войната.

"Ако всичко мине гладко днес, ще имаме тристранна среща", каза американският президент, имайки предвид преговори Зеленски-Путин-Тръмп. "Ще работим с Русия, ще работим и с Украйна", заяви американският президент и добави, че ако не се състои среща в такъв формат, боевете ще продължат.

Снимка: Getty Images

Тръмп каза също, че планира да разговаря с Путин след днешните разговори.

Зеленски също изрази готовност за тристранни преговори. "Готови сме за тристранна среща, както каза президентът", заяви украинският лидер в началото на разговора си с Тръмп и изказа мнение, че това е добър сигнал.

Снимка: Getty Images

Американският президент намекна, че вече не смята, че договарянето на спиране на огъня е необходимо предварително условие за постигане на мирно споразумение. С това той подкрепи позиция, изказана от Путин и отхвърлена от Зеленски и повечето европейски лидери, отбеляза Ройтерс.

Снимка: Getty Images

След двустранните си преговори Зеленски и Тръмп започнаха среща в многостранен формат с няколко европейски лидери, включително с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, финландския президент Александер Стуб и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят как да сложат край на войната в Украйна.

На този фон американският президент и пристигналите във Вашингтон Европейски лидери се подредиха за обща снимка в Белия дом, демонстрирайки солидарност пред медиите, предаде Асошиейтед прес.

Снимка: Getty Images

Докато стояха пред камерите и фотографите, Тръмп им посочи картина, на която е изобразен вдигнал юмрук, след като оцеля при опит за убийството му по време на миналогодишната кампания за президентските избори.

"Това не беше добър ден. Не беше страхотен ден. Виждате ли снимката?", заяви той.

Снимка: Getty Images

"За 2 седмици постигнахме повече напредък към край на войната в Украйна, отколкото за 3 години и половина"

През последните 2 седмици постигнахме по-голям напредък към приключването на тази война, отколкото постигнахме през последните 3 години и половина, заяви финландският президент Александер Стуб на среща в Белия дом с президентите на САЩ и Украйна, с други европейски лидери и с генералния секретар на НАТО, предава БТА.

"Фактът, че сме седнали около тази маса днес, има символика и показва, че сме отбор "Европа" и отбор "Съединени щати" в помощ на Украйна", каза Стуб, чието изявление беше излъчено на живо.

Според него някои от чуждестранните медии може би се чудят защо президентът на Финландия е на тези преговори. Причината по думите му е, че може и Финландия да е малка страна, но има дълга граница с Русия и е участвала в две войни срещу Съветския съюз през 20. век.

"Намерихме решение през 1944 г. и съм сигурен, че ще можем да намерим решение през 2025 г. да спрем военната агресия на Русия и да постигнем траен и справедлив мир", добави Стуб.

Шефът на НАТО благодари на Тръмп, че е намерил изход от задънената улица в диалога с Русия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте благодари на американския президент Доналд Тръмп, че е намерил изход от задънената улица с президента на Русия Владимир Путин, като е започнал диалог, предава БТА.

Ако си изиграем картите добре, можем да сложим край на войната в Украйна, добави Рюте на срещата в Белия дом с Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и лидери от ЕС.

"Трябва да спрем убийствата, трябва да спрем разрушаването на украински инфраструктура, това е ужасна война", каза той в краткото си изказване, излъчено на живо в канала на Асошиейтед Прес в "Ютюб".

Рюте благодари също така на Тръмп за готовността му да участва в гаранции за сигурността на Украйна.

"Трябва да се уверим, че всички отвлечени деца ще се върнат при семействата си в Украйна"

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви на срещата на върха в Белия дом, че приоритет на преговорите за Украйна трябва да бъде връщането на отвлечените деца, добавя БТА.

"Искам да благодаря, че споменахте хилядите отвлечени деца. Като майка и баба казвам, че всяко едно дете трябва да се върне при семейството си", заяви тя в разговора с американския президент Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и още няколко европейски лидери, излъчен на живо в канала в "Ютюб" на АП.

"Това трябва да бъде един от основните ни приоритети при тези преговори. Да се уверим, че децата ще се върнат в Украйна при семействата си", заяви Фон дер Лайен.

Киър Стармър изрази надежда да бъде постигнат напредък към гаранции за сигурност на Украйна

Британският премиер Киър Стармър изрази надежда, че срещата във Вашингтон ще доведе до "историческа стъпка" към осигуряване на сигурността на Украйна и Европа като цяло, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Той направи това изявление в началото на среща в Белия дом, в която участваха президентите на Съединените щати и Украйна, както и европейски лидери.

"Смятам, че това е изключително важна среща. Като група вече сме обсъждали въпроса по телефона многократно, господин президент, и сега имаме възможност да седнем около масата, за да продължим напред. Убеден съм, че с правилния подход този следобед можем да постигнем реален напредък, особено по въпроса за гаранциите за сигурност", каза той.

Стармър посочи възможността за постигане на реален напредък към "справедливо и трайно решение".

"Очевидно това трябва да включва Украйна, а тристранната среща изглежда логичната следваща стъпка. Благодаря ви, че сте готови да минете на следващия етап, защото ако успеем да гарантираме, че от тази среща ще излезем с резултат - както по отношение на гаранциите за сигурност, така и по отношение на някакъв напредък към тристранна среща, която да постави на масата някои от трудните въпроси, тогава мисля, че днешният ден ще бъде възприет като много важен в последните години, свързани с конфликт, който продължава вече три и малко години," заяви британският премиер.

Фридрих Мерц настоя да бъдат прекратени бойните действия в Украйна преди началото на мирни преговори с Русия

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази категорична позиция за нуждата от спиране на огъня в Украйна преди сключването на мирно споразумение с Русия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Мерц каза, че "пътят е отворен" за преговори за край на войната. Но предупреди, че тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски не бива да се състои без прекратяване на огъня.

"Нека опитаме да окажем натиск върху Русия, защото надеждността на усилията, които полагаме днес, зависи от това да поне да има спиране на огъня в началото на сериозните преговори", заяви германският канцлер.

Макрон поиска четиристранна среща между Путин, Тръмп, Зеленски и европейските лидери

Френският президент Еманюел Макрон поиска на днешната среща на върха в Белия дом европейците да бъдат включени в преговорите между САЩ, Русия и Украйна, след като Доналд Тръмп успее да събере на една маса Владимир Путин и Володимир Зеленски, предаде АФП, цитирана от БТА.

"Идеята за тристранна среща е много важна, тъй като това е единственият начин за уреждане (на проблема - бел. АФП). Мисля, че след това ще имаме нужда от четиристранна среща, защото когато говорим за гаранции за сигурност (за Украйна), говорим за сигурността на целия европейски континент", каза Макрон пред Тръмп и основните европейски лидери.

"Италия подкрепя идеята за гаранции за сигурност на Украйна по модела на договора за НАТО"

Италия подкрепя усилията на САЩ за постигане на мир, остава на страната на Украйна и се застъпва за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, по модела на принципа на Член 5 от НАТО. Това заяви италианският премиер Джорджа Мелони по време на разговори в Белия дом, предава БТА.

"Ще обсъдим много важни теми. Първата е гаранциите за сигурност - как да сме сигурни, че това няма да се повтори, което е предварителното условие за всякакъв мир," заяви Мелони в изказването си.

Ръководителката на италианското правителство изрази подкрепа за прилагането на принципа на колективна отбрана, при който нападението срещу един съюзник се смята за нападение срещу всички - както е залегнало в Член 5 на НАТО, предаде Укринформ.

"Щастлива съм, че ще обсъдим това, щастлива съм, че ще започнем от предложение, което, така да се каже, е по модела на Член 5 и което беше италианско от самото начало. Ние винаги сме готови да представяме нашите предложения за мир, за диалог - това е нещо, което трябва да изградим заедно, за да гарантираме мира и да защитим сигурността на нашата нация", подчерта Мелони.

