Хората трябва да бъдат пазени от капана "лесни пари", заяви лидерът на "ДПС - Ново начало"

Снимка: БТА

Хората трябва да бъдат пазени от капана "лесни пари", заяви в изявление лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. Той настоява институциите да затегнат контрола и санкциите над бързите кредити.

По думите му, медийни публикации от последните дни напомнят, че все още не е намерено решение на проблем, засягащ много хора, попаднали в капана на "лесните пари", изпаднали в невъзможност да обслужват кредити или натрупали задължения, които поставят под риск да загубят единствено жилище или доход под екзистенц-минимума.

Пеевски е категоричен, че темата е много чувствителна и държавата не може да остане безучастна към подобни сигнали.

"Затова е необходимо ангажираните институции да се задействат незабавно! МФ, БНБ, КЗП и ДАНС трябва да оптимизират процедурите и контрола върху небанковите кредитни институции и да дадат предложения за необходимите изменения в законодателството в Народното събрание, които да бъдат приети още с началото на есенната сесия на парламента", заяви лидерът на ДПС-НН и ПГ на партията.

Според Делян Пеевски регулациите, контролът и санкциите трябва да бъдат променени така, че ефективно да се защитават хората.

"В унисон с европейските изисквания е необходимо да се премине към лицензиране на дейността на самите компании, възприемането на по-строг контрол върху лихвените проценти и приемането на правила за всяка категория кредити. По този начин ще се преустановят нелоялни практики като фалшиви "бизнес кредити", при които ползвателите губят потребителската си протекция", заяви той.

Контролът върху таксите и комисионните за обслужване и тавана на лихвените проценти ще позволи да се поддържа добра конкурентна среда, а в същото време да се гарантира, че потребителите ще бъдат защитени от измами, смята още политикът.

Създаването на дигитална платформа за кредитния регистър в БНБ, в която в реално време да бъдат обявявани всички реализирани кредити, ще създаде преграда пред злоупотреби и злонамереност и порочни схеми, добавя сред идеите си Пеевски.

Създаването на фонд за компенсация на пострадали от нелоялни практики на фирми за бързи кредити е инструмент, с който ще може да се реагира адекватно на всеки потвърден сигнал за злоупотреби, предлага още той.

