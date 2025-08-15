Светофарна камера на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков" е заснела момента, в който лекият автомобил "Ауди", шофиран от 21-годишния Виктор Илиев, се врязва в прозорците на автобуса от градския транспорт.

Кадрите от светофарната камера, публикувани от "24 часа", показват, че младият водач изобщо не е натиснал спирачката преди колата му да влети в превозното средство на СКГТ. 

Кола влезе през прозореца в градски автобус в София, има ранени и загинал (снимки)
Аудито, шофирано с висока скорост, преминава през трамвайните линии, докато автобусът е спрял на червен сигнал на светофара и изчаква за десен завой към жк "Красна поляна". Лекият автомобил отскача от бордюра на трамвайната спирка и изхвърча право в прозорците на рейса.

В този момент до автобуса са спрели и два леки автомобила, с които летящото ауди се размина на сантиметри.

Сигналът за катастрофата, станала на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков", е подаден в 1.56 часа тази нощ. На място е загинал сирийски гражданин, който е пътувал в автобуса, а други шестима са пострадали. Трима от тях са с опасност за живота, а останалите са с по-леки наранявания.

От Военномедицинска академия съобщиха, че при тях са приети трима пострадали от катастрофата - двама са настанени в реанимация с опасност за живота, а един в Клиника по неврохирургия. След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение. Третият тежко пострадал е млада жена, която е настанена в реанимацията на "Пирогов". В спешната болница е приет и мъж, който е насочен за лечение в Клиниката по травматология.   

Основната версия за инцидента е несъобразена скорост.

Шофьорът, влетял с колата си в градския автобус в София, има книжка от 14 дни и 6 фиша
От СДВР съобщиха, че 21-годишният шофьор има книжка от 1 август т.г. За този период от 14 дни младежът има съставени шест фиша за маловажни нарушения, като липса на оборудване в колата. Той не е собственик на лекия автомобил, който е управлявал. Илиев е задържан. 

Пробите за алкохол и наркотици на 21-годишния водач на аудито са отрицателни. На 66-годишния шофьор на автобуса ще бъдат взети кръвни проби, тъй като състоянието му след сблъсъка не е позволявало да бъде тестван с дрегер. 

