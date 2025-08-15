На листовките се наложило Виктор Илиев да се яви два пъти, като изпитът по теория взел през март тази година

21-годишният Виктор Илиев, който влетя с аудито си в автобус на градския транспорт в София, е взел изпита си по кормуване от първия път в края на юли. Във видеото, публикувано от "24 часа", се вижда пътя, по който е преминал по време на изпитването.

Практическият изпит е бил в рамките на 25 минути.

На листовките обаче се наложило Илиев да се яви два пъти, като изпитът по теория взел през март тази година.

ЕТ "Николай Начев" е автошколата, в която се е учил да шофира Виктор. Пред bTV автоинструкторът на 21-годишния мъж обясни, че младежът е имал опит зад волана още преди курса. По време на обучението си той не е правил нарушения, но е имал склонност към високите скорости.

По неофициална информация Илиев, макар и на 21 години, все още не е завършил 12 клас. Той е бил ученик във вечерна форма на обучение в столичната Гимназия по транспорт, а след това се е прехвърлил в индивидуална форма.

По-рано от полицията съобщиха, че водачът е получил шофьорската си книжка на 1 август и за 14-те дни, в които е правоспособен, вече имал 6 провинения.

Фишовете за маловажни нарушения, като липса на оборудване в колата - аптечка, триъгълник и т.н., обясни зам.-началникът на "Пътна полиция" към СДВР комисар Мартин Цурински.

Катастрофата, при която младият шофьор буквално влетя през прозореца в автобуса, стана на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков" в 1:56 часа тази нощ. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства.

В аудито освен Виктор са пътували още две жени и един мъж, който е единственият оцелял с минимални травми.

"Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не е позволявало на място да бъдат взети проби", добави Цурински.

Двама от пострадалите са в реанимация, състоянието им остава тежко и критично, съобщи началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

В момента младежът е задържан и се намира под охрана в болничното заведение, в което е настанен, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Виктор е и с повдигнато обвинение и се очаква да поискат постоянния му арест.

