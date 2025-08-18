Президентът на САЩ Доналд Тръмп е прекъснал разговора с европейските държавни и правителствени ръководители, за да проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, твърдят немският в. "Билд" и британският телевизионен канал "Скай Нюз".

Тръмп

След това консултациите с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери в Белия дом ще продължат, съобщи в. "Билд".

Малко по-късно обаче бе съобщено, че срещата между Зеленски, Тръмп и европейските политици е приключила, но "лидерите остават в Белия дом, за да продължат преговорите, вероятно в друг формат", заяви прессекретарят на Зеленски, цитиран от украинските медии. Засега обаче не се съобщава за никакви резултати от преговорите.

Преди това "Скай Нюз" съобщи, че Тръмп иска да прекъсне преговорите, за да се обади в Москва.

Снимка: Getty Images

Тръмп нарече срещата успешна. Зеленски ще обсъжда чувствителните въпроси с Путин
Тръмп в неформална обстановка също така е убеждавал европейските лидери, че Путин иска мир. "Мисля, че Путин иска да сключи сделка заради мен. Можете да го разбирате както искате. Може би това е лудост", е казал президентът на САЩ на Макрон и Мелони в разговор, който случайно е записан от медиите, заради неизключен микрофон.

Зеленски днес многократно е благодарил на Тръмп, пишат западните медии. През февруари Джей Ди Ванс го обвини, че не казва "благодаря".

Снимка: AP/БТА

Според изчисленията на Ройтерс, по време на общуването с пресата в Белия дом Владимир Зеленски най-малко осем пъти е казал "благодаря" на Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп, а също така три пъти е изразил благодарност към други хора.

"Уолстрийт Джърнал" пък твърди, че Зеленски е изразил благодарност към Америка, нейния президент и първата дама около 10 пъти.

Зеленски отново в Белия дом, със сако - между болезнени отстъпки и нов конфликт с Тръмп
През февруари, по време на предишното посещение на Зеленски в Белия дом, Тръмп и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс го упрекнаха, че не е достатъчно благодарен за помощта на САЩ. "Вие поне веднъж благодарихте ли?" - попита Ванс.

