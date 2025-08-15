Министърът на транспорта е подал сигнал в Пътна полиция и нарушителят е бил спрян на входа на Бургас

7516 Скрийншот: Официален Facebook профил на Гроздан Караджов

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов публикува видео, на което се вижда как автомобил на Националната служба за охрана (НСО), в който пътува, следва джип БМВ, движещ се с висока скорост по автомагистрала "Тракия".

Караджов е качил видеото на личния си профил във Facebook малко преди 19 ч. днес, придружено със следния разяснителен текст:

"Пътувам с автомобил на НСО по магистрала "Тракия". Изпревари ни БМВ, което последвахме! Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента. После пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!"

От заснетите кадри се вижда сиво БМВ X6, което се движи със скорост, значително надвишаваща максимално разрешената. В един от моментите на дигиталното табло на автомобила на НСО, от който се снима, се изписва скорост от 188 км/ч, докато преследваният автомобил се отдалечава. От текста на Караджов става ясно, че скоростта на нарушителя е достигала до 210 км/ч.

Публикацията предизвика дискусия в социалната мрежа, като събра стотици коментари и споделяния за кратко време.

Малко по-късно Караджов публикува нов пост във Facebook, в който уведоми, че е подал сигнал в Пътна полиция и нарушителят е бил спрян на входа на Бургас.

"Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя. Прилагам и видео доказателства! Призовавам всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията. Само с общи усилия и обществен натиск ще накараме и съда да признае показанията и видео доказателствата за безобразията по нашите пътища! Освен всичко друго, джигитът се оказа и "хитрец" - сложил е фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите! Имам лоша новина за - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата. На последната рамка преди Бургас - моментната скорост е 200 км/час", написа министърът.

В края на юли шофьор на лек автомобил бе заснет да "лети" по магистрала "Тракия" към Бургас с рекордната средна скорост от 202 км/ч при ограничение в участъка от 140. Камерите на тола засякоха и друг рекорд - движение със 181 км/ч по магистрала "Европа" към Калотина.

