Народният представител от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов предлага промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това е записано в законопроект, публикуван на парламентарния сайт, пише БТА.

Президентът Радев

В предложението за законодателни промени се предлага да бъде отменена т.14 в чл. 14 ал. 1 от Закона за НСО. "Тази напълно ненужна привилегия на служителите от една администрация, принизява Националната служба за охрана в обикновена транспортна компания", посочва Стоянов мотивите към проекта. Стоянов отбелязва още, че подобна уредба в закона не е предвидена за администрацията на Народно събрание или на Министерския съвет.

Служителите от администрацията не попадат в обхвата на охраняемите лица, като по този начин администрацията на Президентството се приравнява по привилегии с изчерпателно изброените лица в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт. Поради тази причина съществуването на този текст е абсолютно ненужен, посочва Стоянов.

По-рано във "Фейсбук" Калин Стоянов коментира относно случая с кортежа на президента Румен Радев във Варна на 10 август. Бившият служебен вътрешен министър твърди, че голяма част от администрацията на президента се вози в автомобили на службата, управлявани от нейни шофьори. Стоянов пише също, че във въпросния чл.14 е записано, че цялата администрация на президента има право да използва автомобилите и шофьорите на НСО.

Радев: Правителството трябва да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира
Виж още Радев: Правителството трябва да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира

Депутатът от ДПС-НН допълва, че по този начин представителите на президентската администрация се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт - членовете на Министерския съвет, Конституционния съд, заместник-председателите на Народното събрание, председателите на ВКС и ВАС, кметът на столицата, както и бивши председатели на НС, премиери, президенти и представители на международни организации. Стоянов пише още, че "с цел да бъде премахната възможността НСО да се използва като лична транспортна фирма за президентската администрация, от ДПС-Ново начало предлагат този член да отпадне от закона".

ИЗБРАНО
Почина холивудският каскадьор, когото подпалиха заради емблематичен албум на Pink Floyd Лайф
Почина холивудският каскадьор, когото подпалиха заради емблематичен албум на Pink Floyd
29053
Българин остана на пейката за Милан, Модрич дебютира с победа Корнер
Българин остана на пейката за Милан, Модрич дебютира с победа
8716
Украйна планира невижданите 50% от бюджет 2026 за оръжия Бизнес
Украйна планира невижданите 50% от бюджет 2026 за оръжия
7774
Учени озадачени от "извънземен минерал", който се държи странно при нагряване IT
Учени озадачени от "извънземен минерал", който се държи странно при нагряване
2386
Гласът, който отваря небесните врати Impressio
Гласът, който отваря небесните врати
36896
Братската могила в Пловдив отваря врати за посетители Trip
Братската могила в Пловдив отваря врати за посетители
1460
Какво става с тялото, когато преядем с диня Вкусотии
Какво става с тялото, когато преядем с диня
2477
Какво е числото на житейския ви път? Zodiac
Какво е числото на житейския ви път?
6547
Дъжд и гръмотевици в началото и в края на седмицата, горещо - в средата ѝ Времето
Дъжд и гръмотевици в началото и в края на седмицата, горещо - в средата ѝ
1693