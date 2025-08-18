Съпругата на полицай е убита в дома ѝ в Първомай. В момента тече издирване на вероятния извършител, потвърдиха за bTV от МВР. Подозира се обир.

Сигналът е от ранните часове на днешния ден, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив за БТА.

В момента текат активни действия по разследването. От прокуратурата в Пловдив на този етап не дават подробности.

Убийството е извършено, докато мъжът ѝ е бил на работа в дежурната част на местното Районното управление, съобщи кореспондентът на БНР.

Към момента не е ясно дали жената е станала жертва на опит за грабеж или убийството е извършено с друга цел. По една от версиите нападател е проникнал в къщата, а след като тя се е събудила от шума и се е опитала да го прогони, е била намушкана с нож.

Съседи от кв. "Дебър" твърдят, че в дома са влезли маскирани мъже, които са нападнали жената, която е на около 40 години и работела на в детска градина в квартала като завеждащ административно-техническата служба и касиер.

По информация на репортер на местния сайт TrafficNews първи на тялото се е натъкнал синът ѝ. Момчето се е прибрало около 2:00 часа през нощта и е заварило входната врата отворена, а на прага - майка си. Тя е кървяла обилно, като именно тежката кръвозагуба е причинила смъртта ѝ. Според данните, жената е била наръгана в областта на шията.

И към този момент на местопрестъплението продължават работа разследващи екипи, както и целият наличен полицейски състав. 

