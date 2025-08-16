Шеф на ДАНС и главен секретар на МВР не се избира с дискусии в социалните мрежи, коментира председателят на парламента

Конституцията и законите са предвидили съвместна компетентност по определени въпроси и това през годините с различен променлив резултат показва, че тогава, когато има политическо противопоставяне, от това страдат и правомощията, които са съвместна компетентност между държавния глава и правителството. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред журналисти на Петрова нива относно липсата на назначен председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и на главен секретар на МВР.

На въпрос дали законови промени биха били решение, за да се назначи главен секретар на МВР и председател на ДАНС без подписа на президента, Киселова отговори, че Народното събрание е мястото за обсъждане на тези въпроси.

"Дискусии в социалните мрежи и във Фейсбук не са решение. Има ред, по който тези въпроси се обсъждат. Народното събрание е добра платформа, в която могат да се обсъдят", посочи тя.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива. Честването беше под патронажа на държавния глава Румен Радев.

"Наистина трябва да има ефективно взаимодействие и диалог между институциите, но то изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира", коментира и президентът Румен Радев пред журналисти на Петрова нива в отговор на въпрос за взаимодействието между институциите и защо още няма назначени председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), главен секретар на МВР и посланици. Според държавния глава, за да прикрие своята безпомощност в овладяването на инфлацията, на кризите и на конфузията около продажбата на държавни имоти, властта режисира скандали.

