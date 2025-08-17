1823 Колаж: Dir.bg

Висшите държавници и политически лидери отчетоха имотите и доходите си пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК), като декларациите им за 2024 г. показват сериозни движения по сметките им.

Президентът Румен Радев е декларирал 435 000 лв. в банкова сметка, както и кредитна карта за 10 000 лв. Отделно има 29 275 лв. вложения във фондове. Общо за миналата година държавният глава е заработил 288 495 лева, а съпругата му Десислава - 10 295 лв.

Вицепрезидентът Илияна Йотова е декларирала 7 банкови сметки - на нейно и на името на Андрей Йотов, които са както в лева, така и в евро - вицепрезидентът има 36 000 евро в две банкови сметки и 116 000 лв. в други две. Съпругът ѝ има 370 000 лв. в една сметка и 102 000 евро в други две.

Премиерът Росен Желязков е декларирал три банкови сметки - две на негово име за 140 277 лв. и 49 089 лв., произходът на средствата са от заплати, и една на името на Ралица Терзиева за 262 532 лв. - от спестявания и продажба на апартамент. За изминалата година от трудови доходи премиерът е декларирал 128 616 лв. Желязков е и първият политик, който декларира спестявания в криптовалути. Заедно с парите в инвестиционните фондове са близо 147 000 лв.

Председателят на парламента Наталия Киселова е посочила, че разполага с 5000 лв. в брой и 216 000 лв. в банки. Юристката е получила 104 077 лв. от дейност извън трудовото й възнаграждение - като преподавател и консултант през граждански договори. Киселова е декларирала и малко над 7000 лв. от "друга стопанска дейност". Човекът, с когото живее, политологът Мирослав Попов пък е обявил спестявания от 24 000 лв.

Вицепремиерът Атанас Зафиров през миналата година е взел ведомствено жилище от Народното събрание. То е 173 кв. м. Наличните му средства са 20 хил. лв., като има и кредитна карта с 3000 лева. В банка държи 144 000 лв. Годишната му данъчна основа от труд пък е 116 579 лв.

Какво са обявили лидерите на партиите в НС

Народният представител и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов не е декларирал къщи, апартаменти или коли, а само налични парични средства от 392 691 лв. и три банкови сметки с 514 000 лева. От трудови доходи за изминалата година Борисов е получил 164 490 лв., като е декларирал и 139 800 лв. в графата "годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност".

Настоящият лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев е обявил апартамент, придобит през 2016 година, както и 60 000 лева налични средства. Той има заем за 73 555 лв. от местно юридическо лице. От трудови доходи в декларирал 73 676 лв., а в графата "годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност" - 40 060 лв.

Съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев е вписал в данъчната си декларация магазин и апартамент с гараж в София и парцел в Добрич. Той има 103 000 лв. в банка. На името на Евгения Костадинова е декларирал апартамент с гараж в София и жилище в Добрич, произходът на средствата са от заплата, като за два имота не са обозначени произход на средствата, понеже са записани като наследствени.

Мирчев има два автомобила, закупени през 2017 година и 2019 година за 9 250 лв. и 18 000 лв. Наличните парични средства на депутата са в размер на 18 000 лв. на негово име и 17 000 лв. на името на Евгения Костадинова. Банковите сметки също са две - на негово име и на името на Костадинова съответно за 85 000 лв. 44 000 лв. - произход на средствата - заплати. За изминалата година от трудов договор е получил 59 160 лв., а съпругата му - 56 900 лв.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е сключил 8 договора за наем през 2024 г. - за 5 къщи, апартамент, ателие и гаражни клетки в София. Най-скъпата от тях му струва 155 088 лв., а най-евтино е ателието - 13 680 лв. Общо за годината наемите са му стрували 455 922 лв. Още 169 200 лв. е дал за наем на 5 луксозни автомобила. В декларацията е посочено, че това е отчитано и при предишни отчети.

За пореден път Пеевски декларира и големи суми от налични парични средства - 568 684 лв. и 97 хил. евро. Има и 3 банкови сметки - 864 693 лв, 18 717 евро и 105 882 долара. Като дивиденти Пеевски е посочил, че е получил вземания от 19 092 622 лв. Лидерът на "ДПС-Ново начало" има инвестиции за 42 485 долара.

От заплати Пеевски декларира 125 859 лв. И той, както и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, се е възползвал от допълнителните средства на депутатите за сътрудници и представителни разходи - получил е 50 616 лв.

Слави Трифонов е сред най-заможните партийни лидери у нас. Председателят на "Има такъв народ" декларира два депозита на стойност 9 445 848 лв. В наличност разполага с още 564 000 лв. Като произход на средствата е посочено "дивиденти, заплати, авторски и сродни права, приходи от продажба на автомобил". През миналата година бившият телевизионен водещ си е купил нов "Майбах" за 353 000 лв. и джип "Рейндж роувър" за 498 000 лв., но е продал два други премиум автомобила - мерцедес "Брабус" и предишен "Майбах" за малко над 800 000 лв. Трифонов е дал на заем 42 240 лв.

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов е декларирал вилна сграда с една четвърт идеална част от вилно място във варненското село Константиново, придобита през 2019 година, и нива в село Църква от 2007 година. Има банкова сметка с 69 079 лева и още една на името на съпругата си Велина Костадинова за 11 951 лева. За изминалата година от заплати е получил 157 318 лева. Костадинов дължи близо 39 000 лв. по лизинг за кола.

Председателят на МЕЧ Радостин Василев има 95 000 лв. в брой, и 210 000 лв. в банкови сметки, а Ивелин Михайлов от "Величие" посочва, че разполага със 70 000 лв. налични средства и дългове за 2,3 млн. лв.

Алиансът за права и свободи на Ахмед Доган се представлява от Хайри Садъков. Той е декларирал 50 000 лв. в брой и кредити за 98 000 лв.

Теодора Точкова - главният съдебен инспектор е декларирала 245 502 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи. Тя има скромните 46 419 лв. в банкова сметка и три заема - ипотека за 266 423 лв., и два потребителски кредита - за малко над 36 хил. лв. и за 79 хил. лв. Съпругът ѝ има лизинг за 22 000 лв. В таблицата "дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността", Точкова е вписала обезпечение от 300 000 лв. за ипотека.

Българската еврокомисарка Екатерина Захариева има две банкови сметки - една със 103 132 лв. от заплати и една с 53 392 евро, пак от заплати. За съпруга си Захариева е посочила налични 38 000 евро, както и сметка с 10 000 лв. Арх. Ангел Захариев, прочул се покрай скандала с подпорната стена на Алепу, е дал 572 622 лв. на заем.

Неизбраният, но заемащ длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев има 410 487 лв. в една банкова сметка и още 54 014 лв. в друга. 182 632 лв. е годишната му данъчна основа от трудови доходи.

