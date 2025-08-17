Заседанието на "Коалицията на желаещите" подчерта основната задача за спиране на убийствата, добави премиерът

251 Снимка: БТА

Българският премиер Росен Желязков подкрепя идеята за съвместно европейско и американско участие при осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна.

Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от Европа, така и от САЩ, написа министър-председателят Росен Желязков в социалната мрежа Екс.

"Днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" подчерта основната задача за спиране на убийствата и подкрепата за траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право, добави премиерът.

Security guarantees forshould include sustainable support from bothand–we welcome @POTUS commitment. TodayS VTC of the Coalition of the Willing emphasized the main task of stopping the killings and supporting a lasting&just peace,based on the principles of international law pic.twitter.com/UFt9LT5bgD — Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) August 17, 2025

Срещата на "Коалиция на желаещите" има за цел да подготви почвата за срещата на европейските лидери и на президента на Украйна Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом утре.

Сред участниците в заседанието бяха френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и други.

Единството между Европа и САЩ е от жизненоважно значение за постигането на траен мир в Украйна, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща след края на онлайн заседанието.

