Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси западната част на Турция, съобщи турската служба за управление на бедствията, предаде Ройтерс.  То беше усетено минути преди 20 ч. и в много градове у нас, сред които София, Пловдив, Бургас, Ямбол, Кърджали, Хасково, Благоевград, Шумен и др., съобщават местни жители. "Земетресение с епицентър в Турция е усетено в почти цяла България", потвърди малко по-късно пред БТА Тихомир Илиев, дежурен сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.  

Службата за управление на бедствията в Турция съобщи, че земетресението се е случило около 19:53 часа местно време (съвпада с българското - бел.ред.) в провинция Балъкесир, близо до най-големия град в страната - Истанбул.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая написа в "Екс", че екипи за спешна помощ са започнали проверки в мегаполиса и в съседните окръзи.

Малко по-късно стана ясно, че вследствие на труса са се срутили около десетина сгради. Най-малко двама души все още са затрупани под развалините на една от срутените сгради. Йерликая написа във "Фейсбук", че четирима души са били спасени от срутена сграда в Съндъргъ и спасителите се опитват да достигнат до други двама души в същата сграда.

Турската служба за управление на бедствията съобщи, че земетресението е било с дълбочина 11 километра, а германският Изследователски център за геонауки е регистрирал магнитуд 6,19 и дълбочина 10 километра.

"В момента следим ситуацията в реално време. Изказвам най-добри пожелания към засегнатите от земетресението граждани. Нека Бог пази страната и народа ни от бедствия", заяви Йерликая.

След силния трус, последваха още няколко земетресения от 4 и 4,6 по Рихтер. 

Турската служба за управление на бедствията призова гражданите да не влизат в повредените сгради. Службата също така призова хората да говорят кратко по телефона и да го използват само в краен случай, за да не претоварват линиите.  

"В Хасково се усети доста силно", съобщи във "Фейсбук" Краси Илиева. Жители на града, както и тези в Димитровград разказаха, че люлеенето е продължило близо 20 секунди.

Хора от югоизточната част от страната заявиха, са усетили леко разклащане на сгради и мебели, но засега няма данни за сериозни щети, нито за пострадали у нас.

Освен България и Турция, земетресението се усетило и в Гърция, Румъния, Северна Македония и Кипър

През 2023 г. земетресение с магнитуд 7,8 в Турция причини смъртта на повече от 53 000 души и разруши или повреди стотици хиляди сгради в югоизточната част на страната, припомня АП. Още 6000 души загинаха в северните части на съседна Сирия. 

