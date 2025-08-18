Mомче на дванадесет години пострада след удар от електрически ток в басейн край село Мечкарево, Сливенско, разказа бабата на детето Соня Янкова, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал на 17 август малко преди 18 часа, докато детето е било край басейна. След като излязло от водата и седнало на ръба, то било ударено от електрически ток. Според свидетели момчето извикало от болка, направило е гърч и известно време не можело да стъпи на краката си.

Бабата на момчето разказва, че е потърсила съдействие от персонала за връзка с екип на Спешна помощ, тъй като батерията на телефона ѝ била изтощена. По думите ѝ служителите първоначално отказали да ѝ помогнат.

Полицаи и гражданин спасиха дете, ударено от ток на инвалидна рампа в Плевен
Виж още Полицаи и гражданин спасиха дете, ударено от ток на инвалидна рампа в Плевен

На място пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ - Сливен, който транспортирал детето в Спешното отделение на областната болница "Д-р Иван Селимински". Там му били направени кардиограма, кръвни изследвания и преглед от педиатър.

От Гражданска защита, която според Соня Янкова отказала да дойде, възложили на шофьора на линейката да съобщи на управителката на комплекса, че трябва да бъде спрян токът. Управителката обаче отказала, като посочила, че вечерта има резервации за ресторанта.

По случая е образувано досъдебно производство.

"Детето е добре, благодарим на Господ. Но днес това беше моят внук, утре може да е чуждо дете", каза Соня Янкова.

ИЗБРАНО
Освен с годежен пръстен за милиони, Кристиано зарадва Джорджина с подаръци за 270 000 паунда Лайф
Освен с годежен пръстен за милиони, Кристиано зарадва Джорджина с подаръци за 270 000 паунда
22354
Българин остана на пейката за Милан, Модрич дебютира с победа Корнер
Българин остана на пейката за Милан, Модрич дебютира с победа
10257
Украйна планира невижданите 50% от бюджет 2026 за оръжия Бизнес
Украйна планира невижданите 50% от бюджет 2026 за оръжия
9668
Учени озадачени от "извънземен минерал", който се държи странно при нагряване IT
Учени озадачени от "извънземен минерал", който се държи странно при нагряване
3001
Старобългарски надпис е сред значимите открития при проучванията на Никополската крепост това лято Impressio
Старобългарски надпис е сред значимите открития при проучванията на Никополската крепост това лято
7661
Братската могила в Пловдив отваря врати за посетители Trip
Братската могила в Пловдив отваря врати за посетители
2705
Какво става с тялото, когато преядем с диня Вкусотии
Какво става с тялото, когато преядем с диня
3475
Какво е числото на житейския ви път? Zodiac
Какво е числото на житейския ви път?
11647
Дъжд и гръмотевици в началото и в края на седмицата, горещо - в средата ѝ Времето
Дъжд и гръмотевици в началото и в края на седмицата, горещо - в средата ѝ
1971