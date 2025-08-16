Охранителна камера в Слънчев бряг е заснела момента, в който 18-годишният Никола Бургазлиев губи контрол върху електрическото АТВ, което се качва на тротоара и блъска пловдивското семейство с три деца.

Войната по пътищата

От кадрите се вижда как възпитаникът на Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" в Бургас по неясна причина навлиза с електрическия хамър в насрещното. Срещу него обаче идва лек автомобил. За да избегне челен удар, младежът рязко ускорява скоростта и завива вдясно.

Камерата е поставена така, че не е заснела сблъсъка на тротоара, където ходят 35-годишните съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното си момченце и двете си племеннички - на 6 и 12 години. Ясно обаче се вижда, че няма никакъв опит от страна на 18-годишния водач да спре.

Сигналът за инцидента, който стана на алея между хотелите "Олимп" и "Мелия" в Слънчев бряг, бе подаден в 13.55 часа на 14 август. След като помита семейството от Пловдив, наетото превозно средство блъска и 49-годишен служител от хотел "Мелия", като спира във фасадата на зданието.

Пловдивчанката и 4-годишният й син са в реанимацията на УМБАЛ-Бургас в критично състояние. Двете момиченца са с по-леки травми. Служителят на хотела е с фрактура на таза и лекарите не изключват да се наложи хирургична интервенция.

Деверът й и баща на двете пострадали момиченца Юлиян Здравков каза пред Нова телевизия, че лекарите отказват да дават прогнози.

"Вчера в 17.30 часа лекарят ни каза: "Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам". Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Тя също така има теч на мозъчна течност. Детето има кръвоизливи в мозъка. И двамата са с отоци на мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме още време", добави през сълзи Здравков.

Районната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на Никола Бургазлиев за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Случаят е квалифициран като особено тежък.

Младежът, помел с АТВ възрастни и деца в Слънчев бряг, не е направил опит да спре
Очаква се днес от държавното обвинение да поискат от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на младежа.

Комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при ОД на МВР-Бургас, съобщи, че Никола Бургазлиев има свидетелство за правоуправление на МПС, издадено от месец май т.г. 

