Антимафиоти в действие: Вижте арсенала на арестуваните от "Хелс Ейнджълс" (снимки/видео)
Освен 12 българи, има и задържан латвиец, издирван с червена бюлетина от Интерпол
ГДБОП разпространи снимки и кадри от мащабната операция срещу организираната престъпна група от "Хелс Ейнджълс", която беше разбита в четвъртък на територията на 7 области.
Антимафиотите откриха огромен арсенал от оръжия, атрибути за насилие, палки, радиостанции и рокерски атрибути по време на обиските и арестите, при които бяха задържани и вече обвинени 12 рокери, както съобщиха по-рано днес от окръжната прокуратура във Велико Търново.
Впоследствие от ГД "Борба с организираната престъпност" уточниха, че по време на мащабната спецоперация е арестуван и чужденец, издирван от Интерпол.
Той е латвийски гражданин, обявен за международно издирване с червена бюлетина за престъпления, свързани с наркотици.
Привлечени от прокуратурата в качеството на обвиняеми са 12 от задържаните, всеки от които е обвинен в извършването на между 21 и 26 отделни деяния - грабеж, принуда, заплахи за насилие, телесни повреди и хулигански действия.
Петима от арестуваните имат зад гърба си между 21 и 28 извършени престъпления, повдигнати са им обвинения и остават в ареста за 72 часа, тъй като е преценено, че има риск да се укрият. Седем от арестуваните бяха пуснати под гаранция от 3 до 10 хил. лв.
Акцията беше реализирана на територията на седем области - Велико Търново, София, Пловдив, Русе, Плевен, Бургас и Варна на 7 август 2025 г. под надзора на Окръжна прокуратура - Велико Търново.
По време на акцията са претърсени 11 коли и общо 27 обекта в Търново, София, Русе, Варна и Асеновград. Сред иззетите доказателства за престъпления са хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари телефони и компютри.
Разследването е продължило дълго време, но е всеобхватно. Подготвя се внасянето му в съда заради събраните доказателства, съобщи говорителят на Окръжна прокуратура-Велико Търново.