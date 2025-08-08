ГДБОП разпространи снимки и кадри от мащабната операция срещу организираната престъпна група от "Хелс Ейнджълс", която беше разбита в четвъртък на територията на 7 области.

Петима от арестуваните рокери от "Хелс Ейнджълс" са с над 20 престъпления всеки
Антимафиотите откриха огромен арсенал от оръжия, атрибути за насилие, палки, радиостанции и рокерски атрибути по време на обиските и арестите, при които бяха задържани и вече обвинени 12 рокери, както съобщиха по-рано днес от окръжната прокуратура във Велико Търново.

Впоследствие от ГД "Борба с организираната престъпност" уточниха, че по време на мащабната спецоперация е арестуван и чужденец, издирван от Интерпол.

Той е латвийски гражданин, обявен за международно издирване с червена бюлетина за престъпления, свързани с наркотици.

Привлечени от прокуратурата в качеството на обвиняеми са 12 от задържаните, всеки от които е обвинен в извършването на между 21 и 26 отделни деяния - грабеж, принуда, заплахи за насилие, телесни повреди и хулигански действия.

Петима от арестуваните имат зад гърба си между 21 и 28 извършени престъпления, повдигнати са им обвинения и остават в ареста за 72 часа, тъй като е преценено, че има риск да се укрият. Седем от арестуваните бяха пуснати под гаранция от 3 до 10 хил. лв.

Акцията беше реализирана на територията на седем области - Велико Търново, София, Пловдив, Русе, Плевен, Бургас и Варна на 7 август 2025 г. под надзора на Окръжна прокуратура - Велико Търново.

По време на акцията са претърсени 11 коли и общо 27 обекта в Търново, София, Русе, Варна и Асеновград. Сред иззетите доказателства за престъпления са хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари телефони и компютри.

Разследването е продължило дълго време, но е всеобхватно. Подготвя се внасянето му в съда заради събраните доказателства, съобщи говорителят на Окръжна прокуратура-Велико Търново.

