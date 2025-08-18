Задържан е убиецът на Димитрина Грозева - полицейската съпруга от Първомай, съобщава "24 часа", позовавайки се на информация от свой източник в МВР.
По данни на медията мъжът е бил арестуван около 17 часа.
Нападателят влязъл снощи в дома на семейството, докато криминалистът бил на работа, съобщиха по-рано от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Бил маскиран и намушкал с нож жената, която издъхнала от обилната кръвозагуба. Според неофициална информация жената била намушкана в областта на шията.
Димитрина Грозева е около 40-годишна и работи в детска градина в квартала като завеждащ административно-техническата служба и касиер.
Първи тялото на полицейската съпруга открил синът ѝ - 18-годишен младеж, който се прибирал около 2 часа и заварил входната врата отворена.
Полицаят и съпругата му имат още едно дете - дъщеря, 22-годишна, която е студентка в Пловдив.
