Снимка: Getty Images

По време на днешната среща в Белия дом между украинския президент Володимир Зеленски и американския държавен глава Доналд Тръмп, президентът на САЩ се е обадил по телефона на руския президент Владимир Путин. Разговорът е продължил около 40 минути и е бил откровен и конструктивен, съобщи съветникът на руския президент Юрий Ушаков. Путин и Тръмп са обсъдиха идеята за повишаване на ранга на представителите на Москва и Киев в преките преговори и са изразили подкрепа за преките преговори между делегациите, съобщи Ушаков.

В същото време Тръмп заяви, че е започнал подготовката на среща между Путин и Зеленски, след която ще бъде организирана тристранна среща с участието на Тръмп. Той също така определи като добра срещата със Зеленски и европейските лидери.

"По време на срещата обсъдихме гаранциите за сигурността на Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски страни в координация със Съединените американски щати. Всички са много доволни от възможността за постигане на мир между Русия и Украйна. След края на срещата се обадих на президента Путин и започнах да организирам среща, мястото на която все още предстои да бъде определено, между

Путин и Зеленски. След тази среща ще се състои тристранна среща - двамата президенти и аз. Още веднъж ще отбележа, че това беше много добър ход по пътя към приключването на войната, която продължава вече почти четири години", написа Тръмп.

Междувременно бе съобщено, че Украйна няма да приеме никакви споразумения, включително териториални отстъпки на Руската федерация, и настоява за прекратяване на огъня като първа стъпка към пълно мирно споразумение, пише в. "Файненшъл Таймс", като се позовава на документ от срещата.

Според документа Киев също така отхвърля предложението на Путин, направено на Тръмп в Аляска, за замразяване на останалата част от фронта, ако Украйна изтегли войските си от източните региони - Донецка и Луганска област.

Това ще създаде "плацдарм за по-нататъшно и бързо напредване на руските войски в посока Днепър" и ще позволи на Путин "да постигне целите на агресията с други средства", се казва в документа.

Украйна също така обещава да купи американско оръжие за 100 милиарда долара, финансирано от Европа, в рамките на сделка за получаване на гаранции за сигурност от САЩ.

Освен това изданието съобщава, че Киев и Вашингтон ще сключат сделка за 50 милиарда долара за производство на безпилотни самолети от украински компании.

В поверителните документи от срещата между Зеленски, Тръмп и европейските лидери в Белия дом, публикувани от изданието, не се посочва какво точно оръжие Украйна иска да закупи в рамките на сделката, но Киев ясно е дал да се разбере, че иска да придобие най-малко 10 системи за противовъздушна отбрана Patriot, произведени в САЩ, за защита на своите градове и критично важната инфраструктура, както и други ракети и оборудване. В документа не се уточнява коя част от сделката за дроновете ще бъде свързана с покупки, а коя - с инвестиции.

Освен това Киев настоява да получи пълна компенсация от Русия за щетите по време на войната, която потенциално може да бъде изплатена от руските суверенни активи на стойност 300 милиарда долара, замразени в западните страни. Всяко облекчаване на санкциите трябва да бъде предоставено само в случай, че Русия спазва бъдещото мирно споразумение и "играе честно", се добавя в документа, цитиран от изданието.

