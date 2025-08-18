Момченцето се качило заедно с майка си на водния атракцион, но във въздуха въжето се скъсало

Осемгодишно дете загина след падане от воден атракцион в Несебър, съобщиха от Областната дирекция на МВР В Бургас. Първоначалната информация беше, че то е на 11 години, но впоследствие от полицията уточниха, че е на 8 г.

Около 13:08 ч. в Районното управление в Несебър е получено съобщение за инцидент по време на парасейлинг, осъществяван на несебърския плаж, при който в морето пред хотел "Афродита" на "Талисман бийч" от височина 40-50 м паднало 8-годишно момченце от Разлог.

Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето починало. По първоначални данни детето заедно с майка си са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха.

Към момента в РУ Несебър за срок до 24 часа са задържани три лица, ангажирани с предоставянето на атракциона "парасейлинг". По случая е образувано досъдебно производство.

Водната база на плаж Несебър-ЮГ на чиято територия стана нещастието се управлява от години от наемател на плажа, който развива тази дейност професионално и разполага с всички документи, съобщи концесионерът на плажната ивица Кирил Спасов, цитиран от местната медия "Флагман".

Той е категоричен, че наемателят на тези водни спортове разполага с всички разрешителни, в това число и от Морска администрация. Базата е била проверявана неколкократно от контролните органи.

"Изказвам своите съболезнования към близките, но подчертавам, че винаги сме изисквали от своите подизпълнители съответните лицензи, сертификати и застраховки. Това е трагедия, която тежко ще бележи всички нас, ангажирани с експлоатацията на плажа в Несебър. Оказвам пълно съдействие на компетентните органи и очакваме адекватна проверка да установи причините за тази огромна за нас трагедия", каза още Спасов.

Съоръжението било с модерно оборудване и до момента - за целия сезон не е регистриран нито един дори дребен инцидент.

Разследването ще се ръководи от следовател от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура - Бургас.

