Мъж увисна на въже от Тръмп тауър в Чикаго и настоява да говори с президента Доналд Тръмп, съобщи местният вестник Chicago Sun Times.

Мъжът, който е на около 20 години, виси от балкона на 16-ия етаж на сградата от 17.30 часа местно време в неделя. Полицейските служители на мястото на инцидента смятат, че той се е обезопасил добре.

Мъжът е заплашил, че ще се самоубие, съобщи полицията в Чикаго. Понастоящем на мястото има преговарящ, който се опитва да свали човека.

Човекът продължава да виси към 01:36 ч. в понеделник. Полицейският говорител Том Ахърн написа в туитър, че "се полагат всички усилия за добър край на тази ситуация" след повече от осем часа преговори.

Situation at the Chicago Trump tower. Man dangling on rope off balcony. Unknown intentions. Police/Fire rescue on scene.



