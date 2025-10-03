Местните власти проверяват сигнал за кола с двама възрастни, която е била завлечена от бурните води към морето, заяви кметът на Община Свети Влас

Ситуацията в Бургаско продължава да се влошава. Тече евакуация във ваканционно селище "Елените", задействан е BG alert с указания за незабавна евакуация и качване на високо заради преляла река. Несебър, Слънчев бряг и Приморско също са под вода заради проливните дъждове.

Над 10 екипа на пожарната са на място в "Елените". Областният управител също пътува натам, идва и хеликоптер от София, стана ясно малко след 11 ч. днес. Местните власти проверяват сигнал за кола с двама възрастни, която е била завлечена от бурните води към морето, заяви кметът на Община Свети Влас Иван Николов.

Не може да бъде потвърдена информацията за жертви, казаха от областната управа.

Областната управа на Бургас е пуснала искане до Военноморска база "Атия" за мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в курортното селище "Елените", съобщиха за БТА от пресцентъра на управата.

Към селището пътуват 10 противопожарни екипа, тежка техника, екипи на "Гражданска защита", а районът е отцепен от полицията. На пътя има обърнати коли и изкоренени дървета.

Кметът на Свети Влас Иван Николов каза, че обстановката е изключително тежка.

"Вследствие на обилен дъжд се получава вълна, която идва от Елените и води до заливане на всички хотели и сгради. Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора. Веднага са изпратени два екипа на Пожарната от Несебър, един екип на Пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна", казаха от МВР.

Малко по-рано със заповед на кмета Димитър Николов на територията на община Бургас се въведе частично бедствено положение.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на град Бургас, кварталите, Рибарско селище, с. Маринка в.о. Черниците.

Според данните на хидрометеорологичната станция във вилна зона Черниците за последните 12 часа са паднали над 249 л/кв.м. дъжд.

Три екипа на Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) - Бургас оказват съдействие на местните власти за овладяване на кризисната ситуация в района на Царево, където е обявено бедствено положение вследствие на интензивни валежи. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

По информация на дирекцията, един от екипите е ситуиран на подхода към къмпинг "Нестинарка" с цел недопускане на превозни средства в наводнените зони. Втори екип е разположен в района на моста при "Арапя", където също се наблюдава усложнена обстановка.

Още три жандармерийски екипа изпълняват задачи на различни локации в област Бургас.

От Областната дирекция на МВР призовават гражданите да спазват указанията на органите на реда, да се въздържат от пътувания в засегнатите райони и да следят актуалната информация от официалните институции.

Над 410 литра дъжд на кв. м. паднаха в царевското село Изгрев, а 225 л/кв. м - в град Царево, което доведе до наводнения и обявено бедствено положение на територията на цялата община. Пострадала е пътната инфраструктура, разрушени са мостове, наводнени са жилищни сгради и частни обекти, съобщиха от пресцентъра на Община Царево по-рано днес.

Според местните едно от основните дерета не е почистено от потопа отпреди 2 г. и е причина да залее къщите наоколо днес. "Пълен потоп, тотална щета, няма къща, която да не е наводнена. Абсолютно бедствие. Не са взети мерки от предишното наводнение. Този път е много по-страшно", казва пред bTV жители на Царево.

Приморско, слънчев бряг и Несебър също са под вода, става ясно от снимки в социалните мрежи.

Възможно е ново усложняване на ситуацията поради валежи. Хората се призовават да не предприемат пътувания и да не се струпват около мостовете и наводнените участъци.

Община Несебър обяви неучебен ден, спрян е и градският транспорт

Заради усложнената метеорологична обстановка Община Несебър обяви за неучебен днешния 3 октомври. Преустановено и е движението на градския транспорт, съобщиха от пресцентъра на крайморската община.

Свикан е Щабът за бедствени ситуации. Призовават се гражданите да останат по домовете си и да излизат само при крайна необходимост.

Заради влошената обстановка Община Бургас също обяви неучебен ден в четири училища в града, където по-рано днес бе обявено частично бедствено положение.

Заповедта засяга конкретно Основно училище "Христо Ботев" в кв. "Победа", Професионалната гимназия по компютърни моделиране и иновации и Основно училище "Найден Геров" в комплекс "Меден рудник", както и Профилираната гимназия по романски езици "Г. С. Раковски" в центъра на град Бургас.

"Бог да ни е на помощ!"

"Нов ад ни удари. Района на Слънчев бряг е засегнат жестоко. Има огромни щети и пострадали. В района на Елените има информация за жертви. Хора отнесени в морето. Сред пострадалите е семейството на Марти и Христина-убита от АТВ през лятото. Цялото им имущество е потопено. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи. Бог да ни е на помощ", написа Николай Попов - бащата на Сияна, в социалната мрежа.

