В момента Александър Чайко е командващ ВКС на Русия и едва не загина при атентат в Москва това лято

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече няколко пъти разказва история, която според него обяснява провала на руското настъпление към Киев през февруари 2022 г. и в няколко от версиите на американския държавен глава се явява руски генерал, който е наредил на настъпващите танкове да се отклонят от магистралата в нивите, където те затънали в калта.

Последният път, когато Тръмп разказа тази версия бе в навечерието на поредния кръг от руско-американските преговори за уреждане на войната в Украйна. Според него вината за това е на "глупав руски генерал, много глупав човек".

"Хиляда от техните танкове са се движили по бетонна магистрала", разказа Тръмп. "Те са щели да бъдат в Украйна за четири часа, ако се движеха с максималната скорост на танковете - точно 48 мили в час (77,25 км/ч), ако трябва да съм точен. Нищо не би могло да ги спре. Войната щеше да приключи за един ден. Но този много глупав генерал — нямам представа кой е, съмнявам се, че още е жив, съмнявам се, че все още е сред нас — е решил да завие надясно в нивите, а след това наляво и да се движи в посока Киев. И вместо да останат на магистралата — на бетонната автомагистрала, един напълно добър път, по който са се придвижвали отлично и биха стигнали до мястото за три часа и половина — четири, той е завил. А цялата война щеше да приключи. В крайна сметка танковете са затънали в калта".

Всъщност през първите дни на руската инвазия в Украйна колоните от бронирана техника наистина напредваха бързо към Киев по магистрала Р-02, която свързва столицата на Украйна с Чернобил, намиращ се в близост до границата с Беларус. Магистралата минава през населените места Вишгород, Димер и Иванков, пише руската редакция на Би Би Си.

Настъплението обаче е спряно не заради силен дъжд или решението на някой генерал да се движи през полетата. На 26 февруари, на третия ден от нахлуването, украинските войски взривяват моста над река Ирпен край селището Демидов в предградията на Киев.

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Снимкa: Chris McGrath/Getty Images

Когато руската армия се сблъсква с този проблем и се опитва да го заобиколи, ВСУ взривяват и Козаровицката язовирна стена, която предпазва долината на река Ирпен от наводняване. Наводняването на 2500 хектара земи изиграва значителна роля в отбраната на столицата на Украйна. И именно създаването на тази водна преграда се смята за един от основните фактори, допринесли за спасяването на Киев.

Руските войски се сблъскват и с упорита съпротива от страна на украинската армия. Според доклад на Генералния щаб на ВСУ на 27 февруари 2022 г. украинските военни унищожават в Буча колона от руска бронирана техника, която се опитва да напредне през Ирпен към Киев. През март ВСУ отблъсват руските войски край село Мошчун, където се водят сражения за преминаване през река Ирпен. Руските части търпят загуби и командването е принудено да вкарва в боя резерви от Беларус.

Генералът, който според Тръмп може би вече е мъртъв заради провала на онази операция, всъщност е жив, макар че тази година наистина е бил на косъм от смъртта. Това е настоящият главнокомандващ на ВКС на Русия генерал-полковник Александър Чайко.

Планирането на цялата кампания срещу Украйна беше е дело на началника на руския Генерален щаб Валерий Герасимов, който все още остава на поста си. В планирането му помага началникът на Главното оперативно управление към Генералния щаб генерал-полковник Сергей Рудской, който също остава на поста си. Вярно е, че един от заместниците на Рудской наистина загина. Това е генерал-лейтенант Ярослав Москалик, който загина при взрив през април 2025 г. в Балашиха, близо до Москва.

Снимка: МО на Русия

Самите войски, които настъпват към Киев от страна на беларуската граница през февруари 2022 г., са ръководени по това време именно от Чайко.

Общо под негово командване по това време са били 19 батальонно-тактически групи или около 20 хиляди военнослужещи.

Именно генерал Чайко, както и много други високопоставени военни, е обвинен от прокуратурата на Украйна във военни престъпления, извършени в Киевска област по време на руската окупация, включително убийството на мирни жители в град Буча.

След провала на настъплението Чайко е отстранен от поста командващ и е изпратен да ръководи руския контингент в Сирия. Там той остана до юни 2025 г., като по време на неговото пребиваване в страната се състоя преврат, който доведе до бягството на президента Башар Асад в Москва.

Всички тези събития не са навредили на кариерата на генерала, пише Би Би Си. Той се е върнал в Москва, заемал поста заместник-началник на Генералния щаб, а след това е повишен до командващ Въздушно-космическите войски на Руската федерация.

Снимка: МО на Руската федерация

На 1 август тази година пред ресторант Balzi Rossi на площад "Кудринская" в Москва, където Чайко празнува едновременно назначаването си за главнокомандващ на ВКС и наскоро навършените си 55 години, избухна взрив. В резултат на това загинаха петима души, а 19 бяха ранени.

Един от загиналите беше зетят на главнокомандващия, а ранени бяха дъщеря му, племенницата на съпругата му и сестрата на съпругата му. Генерал Александър Чайко остана невредим.

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