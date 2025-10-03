Системата за ранно известяване не е била задействана, каза Марин Киров

14729 Снимка: БТА

Силни дъждове заляха Южното Черноморие. Най-усложнено е в района на Царево и Бургас. Бедствено положение е обявено в Царево.

"Обстановката е критична, количеството дъжд и валежи е значително по-голямо от предходното бедствие. Няма данни за жертви и пострадали към този момент. Предприети са всички превантивни действия. Има евакуирани хора, няколко пътя са затворени", каза пред bTV кметът на община Царево Марин Киров.

Двама души са закъсали в района на Царево, има закъсали автомобили и в бургаския кв. Меден Рудник.

Системата за ранно известяване не е била задействана в Царево. В момента заседава областният кризисен щаб, общината няма достъп до системата. Държавата не е дала достъп до община Царево до системата BG ALERT, твърди кметът. Киров не хвърли обвинение към нито една институция, но призова да бъде установена кой е отговорен да не заработи системата за ранно известяване на бедствия.

Временно е затворен пътят от село Изгрев до Царево. До този момент няма хора, откъснати от света.

В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.

Днес, 03.10.2025 г. се обявява за неучебен ден за училищата и детските градини. Социалния патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна.

Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение. Затворен за движение е и моста при плаж Нестинарка. Затворен за движение е и пътя от гр. Царево през к-г Арапя и Оазис до Лозенец. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

На 5 септември 2023 г. буря и проливен дъжд наводняват Царево, къмпинги и курортни селища в района. Разрушени са мостове и пътища. След потопа, на моста на който живота си загубиха четирима души, следите от водното бедствие още личат.

Няколко са съобщенията в системата BG ALERT заради интензивните валежи в област Бургас.

Едно от съобщенията за територията на общините Созопол, Приморско, Царево и Малко Търново е за наводнени улици, съобщи около 9 ч. БТА. На хората се препоръчва да не излизат и да се преместят на по-висок етаж. Да се ограничи движението на превозни средства, допълват от областната управа. Затворен е пътят Бургас-Созопол, Царево-Созопол.

В друго съобщение, кметът на Бургас предупреждава, че заради голямо количество вода на платното за движение на път Е87 от с. Маринка към гл. път II-99 гр. Бургас - гр. Созопол пътуващите трябва да използват обходен път през с. Твърдица и кв. Меден Рудник.

По-рано сутринта областният управител задейства системата заради наводнение и затвори главен път II-99 от гр. Бургас кв. Крайморие до гр. Созопол до оттичане на водите.

Снимка: БТА

В районна на КАТ-Бургас е прекъснато електрозахранването, съобщиха от местното МВР. Отделно от вчера автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност" (АИС-АНД) не работи. Причина за временното спиране на системата е технически проблем. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни.

Снимка: БТА

В тази връзка, до възстановяване на електрозахранването, сектор "Пътна полиция" - Бургас няма да работи с граждани. Оттам призовават тези от тях, които са решили да ползват услугите на КАТ - Бургас да променят плановете си до възстановяване на работния процес в нормален ритъм. ОДМВР Бургас поднася извиненията си за причиненото неудобство.

