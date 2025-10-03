За последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд, при необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони

12720 Снимка: Община Бургас

Със заповед на кмета Димитър Николов на територията на община Бургас се въвежда частично бедствено положение, съобщиха от крайморската община.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на град Бургас, кварталите, Рибарско селище, село Маринка и вилна зона "Черниците".

Според данните на хидрометеорологичната станция във вилната зона "Черниците" за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд.

Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона.

В кв. "Крайморие" количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. "Победа".

Движението от комплекс "Меден рудник" към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин "Мосю Бриколаж".

Снимка: Община Бургас

Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище "Крайморие", там има преобърнати 5 лодки.

Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони.

Снимка: Община Бургас

Движението на автомобили в района на Рибарското селище и "Черниците" е ограничено.

Частичното бедствено положение ще бъде в сила до 6 октомври.

Снимка: Община Бургас

От тази сутрин и община Царево е в бедствено положение, след като в периода от 00:00 ч. до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.

От областната администрация в Бургас съобщиха, че мостът над река Изгревска при село Изгрев е с компрометирана цялост. Поради това се затваря за движение републикански път II-99 Царево - Малко Търново, считано от изхода на гр. Царево в посока Малко Търново. Пропадането е на около 1 км след с. Изгрев, в посока с. Българи.

Алтернативно трасе през с. Визица - м. Босна, откъдето се излиза отново на главния път.

