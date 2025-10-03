И кметът на Бургас обяви частично бедствено положение (снимки)
За последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд, при необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони
Със заповед на кмета Димитър Николов на територията на община Бургас се въвежда частично бедствено положение, съобщиха от крайморската община.
Водокалипсис
Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на град Бургас, кварталите, Рибарско селище, село Маринка и вилна зона "Черниците".
Според данните на хидрометеорологичната станция във вилната зона "Черниците" за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд.
Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона.
В кв. "Крайморие" количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.
Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. "Победа".
Движението от комплекс "Меден рудник" към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин "Мосю Бриколаж".
Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище "Крайморие", там има преобърнати 5 лодки.
Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони.
Движението на автомобили в района на Рибарското селище и "Черниците" е ограничено.
Частичното бедствено положение ще бъде в сила до 6 октомври.
От тази сутрин и община Царево е в бедствено положение, след като в периода от 00:00 ч. до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.
От областната администрация в Бургас съобщиха, че мостът над река Изгревска при село Изгрев е с компрометирана цялост. Поради това се затваря за движение републикански път II-99 Царево - Малко Търново, считано от изхода на гр. Царево в посока Малко Търново. Пропадането е на около 1 км след с. Изгрев, в посока с. Българи.
Алтернативно трасе през с. Визица - м. Босна, откъдето се излиза отново на главния път.