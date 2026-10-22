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ДПС обяви, че ще сезира всички европейски институции и правораздавателни органи заради "полицейски репресии и натиск" и използване на службите за сигурност като "политическа бухалка", като заяви, че партията "я е имало преди Радев, ще я има и след провала му". Повод за декларация на партията, разпространена в официалния ѝ профил във Facebook, са поредица от полицейски проверки срещу трима кметове от ДПС в рамките на три поредни дни.

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От политическата сила насочиха критиките си директно към премиера Румен Радев и управляващата формация "Прогресивна България", обвинявайки ги в опит за сплашване в разгара на предизборната кампания.

"Показни полицейски акции в три последователни дни срещу трима кметове от ДПС - това ли е представата за предизборната кампания на "Прогресивна България" и техния премиер Румен Радев? Кого арестува Радев и кого страхува? Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това?", питат от партията.

В позицията си от ДПС обвързват полицейските действия с отказа на техни представители по места да подкрепят управляващите.

"Дали защото ДПС обеща да освети корупционните схеми на "Прогресивна България" и модела "Радев-Копринков"? Или защото кметовете от ДПС отказват срамните оферти за подкрепа на модела "Радев-Копринков", срещу спокойствие и протекция? Или заради критиките на ДПС за безгръбначната външнополитическа позиция на правителството на Радев? Употребата на полицейския апарат и службите издават страх и паника от провала на управлението на Радев", пишат от ДПС.

И заявяват категорично, че няма да отстъпят пред институционалния натиск и ще потърсят международен отзвук.

"Радев няма да успее да скрие провала си зад показните полицейски акции. И няма да заглуши гласа на опозицията. И няма да ни изплаши. Ще сезираме всички Европейски институции и всички правораздавателни органи за полицейските репресии и натиск и превръщането на службите за сигурност в политическа бухалка, позната от времената на Държавна сигурност", добавят от партията.

В заключение от ДПС заявяват, че управлението на страната задълбочава кризите във всички обществени сфери.

"С некадърността си "Прогресивна България" обявиха война на всички - на хората, които изнемогват под натиска на високите цени, на най-уязвимите, на бизнеса, земеделците и младите медици. И няма да се откажем да осветяваме корупцията на модела "Радев-Копринков", нито да се откажем от избирателите си, които разчитат на нас, защото сме ДПС и ни е имало преди Радев, ще ни има и след неговия шумен провал", подчертават от ДПС.

Малко по-рано беше съобщено, че кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който е и заместник-председател на ДПС, е арестуван след стартирала полицейска акция в сградата на общината в областния град.

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е арестуван (снимки/видео)
Виж още Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е арестуван (снимки/видео)

Междувременно Окръжната прокуратура в Бургас привлече към наказателна отговорност кметовете на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански, който също е заместник-председател на ДПС, и Димитър Гавазов, както и председателят на Областния съвет на ДПС в Бургас Христо Широков за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние.

Гавазов и Ревански, и двамата издигнати за постовете си от партията на Делян Пеевски, остават в ареста за 72 часа. Те са обвинени за това, че са осъществили престъпен сговор по между си и с третия обвиняем по делото - Широков, за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

Вчера лидерът на ДПС Делян Пеевски, който пристигна в Белица, за да подкрепи кмета Радослав Ревански срещу "репресиите", се закани да направи разкрития за "престъпния кръг", ръководещ държавата.

 
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