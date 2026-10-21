Напрежението се покачи в края на предизборната кампания след обвинения за загубени финансови потоци и нерегламентиран натиск между премиера и лидерите на опозицията

15159 Колаж: Dir.bg

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Две спецакции на ГДБОП и ДАНС в общините Сунгурларе и Белица, проведени в рамките на 24 часа, при които бяха задържани двама кметове на ДПС, доведоха до остър сблъсък между премиера Румен Радев и лидерите на опозицията - Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Политическото напрежение ескалира точно в края на предизборната кампания, след като министър-председателят обяви, че разплитането на корупционните схеми прекъсва контрола върху финансови потоци, а Пеевски и Борисов на свой ред обвиниха властта в политически натиск и оказване на институционален реваншизъм преди изборите за президент на 25 октомври.

Белезници в Сунгурларе

Във вторник сутринта антимафиоти и агенти на ДАНС влязоха в сградата на местната администрация в град Сунгурларе и иззеха множество документи. По-късно стана ясно, че разследването е за опорочени обществени поръчки, за които има данни, че са отклонени огромни суми от бюджета.

Няколко души бяха задържани, сред тях и кметът Димитър Гавазов, който заема поста от ноември 2023 г., когато спечели местните избори още на първия тур като кандидат на ДПС.

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Последва протест на близки и привърженици на градоначалника пред Областната дирекция на МВР в Бургас, които определиха ареста му като политическа репресия и отхвърлиха твърденията за злоупотреби с обществени поръчки.

Официална информация от МВР и прокуратурата обаче нямаше.

Първият официален коментар за акцията на службите в Сунгурларе дойде в сряда сутрин от "Дондуков 1".

Радев: Борисов и Пеевски губят контрол върху финансовите потоци

В традиционното си обръщение преди началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев заяви, че ще наруши принципа си да не коментира от МС маневрите на политически опоненти и обяви, че схемата, за която е арестуван кметът на Сунгурларе, се разплита благодарение на "достойни и смели прокурори".

Министър-председателят каза още, че кабинетът няма да допуска грешките на другите управления, ще спазва разделението на властите и закона и ще остави правоохранителните органи да стигнат до върха на олигархичната пирамида.

Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за ограбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабрава. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и на действие". Но се изнервят, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрол върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а поставените лица все по-трудно ще прикриват ограбеното", коментира Радев.

Снимка: БТА

Последва отговор първо от страна на лидера на ДПС Делян Пеевски, който пред журналисти в парламента заяви, че професионалните ръководства на МВР и ДАНС постоянно били на срещи с Радев.

Пеевски: Радев разпорежда полицейски акции от кабинета си

Именно от изказването на лидера на ДПС стана ясно, че е започнала нова спецакция на ГДБОП и ДАНС - този път в Община Белица, където кмет е един от заместниците му в партията - Радослав Ревански.

"Всичките тези акции - както се случва в момента в Белица, както се случи в Сунгурларе, се разпореждат от едно място - от Румен Радев. Той е иззел всички функции. Гледах тази злоба, това безсилие - толкова страх от този протест вчера, от изследванията на агенциите. Слушах за върха на олигархията - много ми хареса, аз мога да го назова, той трябваше да го назове. Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков - искам ясно да го назова", обяви Пеевски и допълни, че той и цялото ръководство на ДПС тръгват към родопското градче.

Снимка: БТА

Акция №2 - в Белица

Служителите на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) влязоха в Община Белица в 8 часа и в продължение на 7 часа извършваха претърсвания и изземвания на документи, свързани с обществени поръчки, имащи отношение към Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), както и с европейски проекти за милиарди.

През това време Радослав Ревански, който е кмет на Белица от 2015 г., като през 2023 г. спечели трети пореден мандат, издигнат от ДПС, бе в сградата на общината, а пред нея се бяха събрали множество негови симпатизанти.

Пристигналият на място лидер на партията Делян Пеевски пък произнесе реч.

"Няма да се огънем! ДПС ще го има, хората на ДПС ще ги има и всички ще бъдем заедно! Всички сме Ради!. Приятели, казвам не на страха. Ще бъдем тук. Ще бъдем с Ради. Ще бъдем с всеки, който го репресира новата Държавна сигурност. Отказваме! Господин Радев, не на страха! Господин Тончев, не на страха. Господин Демерджиев, не на страха!"", заяви Пеевски, а събралите се на площада хора започнаха да скандират "Ради! Ради!".

Междувременно в задочния сблъсък власт-опозиция се включи и лидерът на ГЕРБ.

Борисов: Като няма хляб, Радев предлага зрелища

След като извънредното заседание на Народното събрание не състоя поради липса на кворум, Бойко Борисов събра депутатите от ГЕРБ в централата на партията и даде брифинг, по време на който призова премиера Радев да се заеме със задачите, които има, а именно мерки срещу повишаването на цените и осигуряване на сигурността на страната.

"Не мисля, че Министерски съвет е партийна централа, за да се заплашва опозицията. Премиерът има две основни задачи - да осигури сигурността на страната - падат дронове, потапят кораби в Черно море, и да овладее цените, които отидоха в Космоса. Не мога да разбра тази нервност по наш адрес или по адрес на каквато и да е друга партия - "кръвосмешения, сглобки". Учудвам се от всички тези негови думи, защото само преди няколко дни разговаряхме по телефона, след това бяхме на КСНС и не съм забелязал такова отношение. Но явно един протест, който пък изобщо не е организиран от нас - протест, който и срещу нас протестираше, падането на рейтинга на правителството, което всички ни изнервя, когато е така - се търси една подходяща дъвка - Борисов и Пеевски. В момента "като няма хляб, ще предложа зрелища" работи до едно време", добави лидерът на ГЕРБ.

Белезници за Ревански, майка му припадна

В 15 часа кметът на Белица, който след разцеплението в ДПС застана на страната на Делян Пеевски и се утвърди като един от неговите публични поддръжници, беше изведен от сградата на общината с белезници и при засилено полицейско присъствие.

Ревански бе скрил окованите си ръце под черно яке и под възгласите на събралите се хора се приближи до Пеевски, който го прегърна и целуна по двете страни. Двамата си размениха няколко думи, а градоначалникът се обърна към множеството: "Докато г-н Пеевски даваше хляб на хората, сега дават зрелище".

След това белишкият кмет бе отведен от антимафиотите, а майка му припадна.

Снимка: БТА

По-късно стана ясно, че Радослав Ревански е привлечен към наказателна отговорност и по решение на наблюдаващия прокурор ще остане в ареста за 72 часа, като ще бъде конвоиран в Бургас.

А от Окръжната прокуратура в Бургас съобщиха, че по случая в Сунгурларе официална информация ще има в четвъртък.

За задържането на Ревански държавното обвинение запази мълчание. Засега.

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