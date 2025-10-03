В имейл до Валентин Христов имало искане да пусне водата и да си подаде оставката

1714 Снимка: bTV

Кметът на община Плевен Валентин Христов обяви пред журналисти, че е получил заплаха за живота си.

В съобщение до служебната му електронна поща пишело, че в личния му автомобил и близо до дома му ще бъде поставена бомба. В имейла се призовавало той да пусне водата и да си подаде оставката.

"В писмото се иска аз да пусна веднага водата, което реално не зависи от мен. И второ - да подам оставка, което смятам, че е основният мотив. Водата се полза само за предлог", коментира Христов.

Той подчерта, че оставка няма да подаде.

След като заплахата е получена, е уведомена прокуратурата и полицията. Кметът каза, че му е назначена полицейска охрана.

Вчера Народното събрание прие на две четения в едно заседание промени в Закона за държавния бюджет за тази година заради водната криза в община Плевен. Целта е да се предприемат спешни мерки, като промените включват добавяне на седем нови проекта на обща стойност 10,3 млн. лв. и премахване на два проекта със същата стойност за 2025 г.

