ЕП се използва от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях предизборна кампания, коментира премиерът

10069 Снимка: БТА

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"Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце. Затова ние от "Прогресивна България" ще гласуваме за г-жа Илияна Йотова и Кирил Вълчев - за мир и сигурност."

Това заяви в изявление за медиите след заседание на Изпълнителния съвет на "Прогресивна България" нейният лидер и премиер Румен Радев. "Това е нашето решение, което сме взели", обяви Радев.

"Важно е да гласуваме, за да затворим веднъж завинаги срамния период на сглобките, да не даваме никакъв шанс на партиите от статуквото да спъват тази нова динамика", каза още той.

Изявлението на Румен Радев идва на фона на действия на МВР срещу кметовете на Кърджали, Белица и Сунгурларе - все от ДПС.

Затова Радев напомни времето на сглобката, както бе наричана неформалната коалиция между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, подкрепяна от ДПС. И коментира, че според него "сглобката е жива и макар и в опозиция нейните лидери правят всичко, за да направят невъзможна борбата с олигархията. И нещо повече изострят тона, точно преди изборите на нов ВСС".

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Медиите припомниха на премиера изказванията на лидерите на ДПС и на ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов, че с последните акции на МВР властта се опитва да ги сплаши. Радев отговори, че се действа изключително въз основа на данни и сигнали за корупция.

И продължи: "Аз очаквам наистина МВР и службите да продължат работа в тази посока и да се пазят от всякакви действия, които ще се използват политически именно в тази предизборна кампания."

Румен Радев коментира и обвиненията за нов възродителен процес, като каза:

"Това са абсолютно несъстоятелни твърдения! Действа се не срещу граждани от някакъв етнос, както е бил възродителният процес. Дайте да не бъркаме нещата. Тук става въпрос за корупция, ако чухте днес окръжният прокурор на Бургас. Има данни според прокурора за задържане 72 часа."

А що се отнася до думите на Борисов от вчера, че са се чули по-рано, Радев обясни, че е поканил всички бивши премиери на България на тържественото посрещане на мощите на цар Самуил.

"Разговорът ми с Борисов е бил сигурно минута или две, в който разговор аз го поканих. Нищо повече", каза Радев.

Премиерът сам повдигна темата за декларацията на Европейския парламент, в която се казва, че реакцията на българския кабинет към Русия след ударите с дронове в Черно море е слаба.

"Искам да взема отношение по нея, защото това е важно за България и то точно в момент, в който ние полагаме всички усилия да решаваме въпроси от критична важност за нашата сигурност, Европейският парламент, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво. Ето това е недостойно! Жалко, жалко за България", каза Радев. А на напомнянето, че въпросната резолюция е подкрепена от над 400 евродепутати, каза - "естествено, от техните политически семейства, които те манипулират, защото те са далече от България".

"Европейският парламент, представете си, разпорежда на суверенна държава - България, кога, какви решения да предприеме. Визира до каква дата, до какъв срок ние да станем член на инициативата на НАТО. ЕП ни дава разпореждане да влезем в инициативата на НАТО за борба с дронове, при положение, че министърът на отбраната много ясно каза кога ние ще влезем. Тази инициатива е въведена още през януари 2025 г. и правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо!", възмути се Радев.

А по отношение на дроновете каза, че се чака експертизата от партньорските служби.

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