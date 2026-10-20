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Две години след библейския потоп във Валенсия, отнел живота на 241 души, в това число и в съседните региони Кастилия-Ла Манча и Андалусия, Източна Испания отново бе връхлетяна от порои и удавена в наводнения.

Водокалипсис

И отново страната даде жертви - най-малко четирима души загинаха. Хеликоптери спасяваха хора, блокирани по покривите на домовете им, а властите разпоредиха над 800 000 жители да останат по домовете си заради риск за живота, предадоха ДПА и Ройтерс.

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Поройните дъждове, предизвикани от бурята "Адам", откъснаха от света няколко града по Средиземноморското крайбрежие.

Реките излязоха от коритата си, а улиците се превърнаха в бурни потоци - картина, напомняща за катастрофалните наводнения в района на Валенсия преди две години, предаде БТА.

По-рано испанските власти бяха съобщили за една загинала жена и обявиха червен код за "изключителна опасност", предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Снимка: Getty Images

"Навлизаме в най-критичните часове на бурята", заяви Рубен дел Кампо, говорител на Държавната метеорологична агенция, като отбеляза, че силните и влажни ветрове от Средиземно море допълнително усилват стихията.

Снимка: Getty Images

Бурята засяга най-вече крайбрежните райони на Андалусия, Мурсия, Валенсия, Балеарските острови и Каталуня, където рискът от внезапни наводнения е висок или много висок в зависимост от конкретното място.

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Кметът на Пего Енрике Мол заяви, че няколко души все още чакат да бъдат евакуирани с хеликоптер от покривите на сградите си. Всички пътища към града са блокирани, а в някои райони дори тежката военна техника не може да продължи напред, добави той.

Заместник-кметът на крайбрежния град Олива съобщи, че спасителните екипи оказват помощ на блокирани жители, предимно възрастни хора, останали в домовете си.

Снимка: Getty Images

Националната метеорологична служба определи условията като "изключително тежки". В някои райони количеството на валежите за 48 часа е надхвърлило 600 литра - най-високият показател, регистриран от 1987 г. насам.

Занятията на над 100 000 ученици във Валенсия са преустановени заради предупрежденията, а централното правителство е разположило аварийни екипи на армията и националната полиция.

Специализиран отряд с хеликоптери извърши стотици спасявания на хора, блокирани от придошлите води във Валенсия и Аликанте.

На линия са военни, Гражданската гвардия, служителите от подразделенията на морското спасяване, пожарникари, полицаи.

Службите за спешна помощ спасиха две деца и двама възрастни с лека хипотермия в град Пего, провинция Аликанте, след като караваната им е била отнесена от приливните води, съобщават в понеделник източници от правителството пред Europa Press. И четиримата са в безопасност.

Природната стихия е станала причина да се излеят над 700 литра на квадратен метър в Аликанте и близо 600 във Валенсия. Властите издадоха предупреждения към жителите на 67 общини по крайбрежието на Аликанте и в 78 общини по крайбрежието на Валенсия за ограничаване на движението.

Скрийншот: Фейсбук

Хората са посъветвани да не се качват в асансьори и да не слизат в мазета или гаражи. Учебните занятия в сутрешните часове са прекратени в голяма част от засегнатите градове. Според прогнозата във вторник се очаква валежите да спрат.

Снимка: Getty Images

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