Неучебен ден за училищата и детските градини, има затворени пътища. Призоваваме гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания, пишат от общината.

Обявява се бедствено положение на територията на община Царево, съобщиха от общината в публикация във Фейсбук.

В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев, допълват от общината.

След заседание на Общински кризисен щаб се обявява бедствено положение на територията на общината. Днес, 03.10.2025 г. се обявява за неучебен ден за училищата и детските градини.

Социалният патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна.

Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение. Затворен за движение е и мостът при плаж Нестинарка, пише БТА.

Затворен за движение е и пътят от гр. Царево през къмпинг "Арапя" и Оазис до Лозенец.

Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

Според местни хора системата BG-ALERT не се е задействала. Кметът на общината потвърди пред bTV, че предупредителната система не е сработила.

Във връзка със закъсали автомобили към момента е затворен и пътя от хижа "Странджа" до кв. "Крайморие". Районът на вилна зона "Черниците" е наводнен с над метър вода, предава кореспондентът на БНР.

Около 02.35 ч. е получен сигнал в дежурната на РУ — Царево от кмета на село Кости в Община Царево, за това че дерето, преминаващо през селото е излязло от коритото си и е заляло площада. 14 служители на РУ Царево са дошли в селото, като около 03.50 ч. водата се е оттекла и е оставен един екип на място.

Около 03.30 ч. град Царево, поради интезивните валежи, повечето улици са непроходими поради голямо количество вода. РУЦарево и Пожарната в Царево евакуират хора от рисковите места с превантивна цел.

В 06.30 ч. в община Царево кмета на общината Марин Киров е свикал кризисен щаб за оценка на щетите и организация на последващи действия.

В Царево и Лозенец валежите продължават, но са по-слаби. Към момента се извършва обход на селата Велика и Фазаново (там нивото на реките все още не е критично). Река Велека при село Синеморец също е с нормално ниво, но се очаква покачване, тъй като там се отичат доста от деретата.

Наводнени улици и затруднено движение заради дъжда в Бургас

Наводнени улици в Бургас затрудняват движението заради силния дъжд, които вали часове наред.

Затруднено е преминаването в района на кръговото на Трапезица и в района на автобусните спирки до Автогара Юг, съобщава Националното радио.

Сериозна тапа се е образувала от комплекс Меден рудник и е трудно излизането на пътуващите към Центъра. В задръстването има и автобуси на градския транспорт.

Наводнена е и ул. "Одрин".

Заради закъсали автомобили и наводнени участъци е затворен пътят от хижа "Странджа" до квартал "Крайморие". Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас. По данни на полицията, районът и на вилна зона "Черниците" е наводнен, като на места водата достига над един метър.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

