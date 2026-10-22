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Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан южно от нос Емине на 21 октомври, съобщиха на официалния си сайт от Военноморския координационен елемент във Варна.

Черно море под прицел

Мореплавателите трябва да плават с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от пет кабелта. Според навигационното предупреждение, публикувано на официалния сайт на ведомството, обектът е наблюдаван в 8 часа по координираното универсално време (UTC).

Посочените координати на мястото са 42°34,69′ северна ширина и 27°58,42′ източна дължина.

Вчера от Министерството на отбраната съобщиха, че на фона на засиленото наблюдение на Черно море екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване над териториалното море на България. Полетите ще продължат и през следващите дни.

От НАТО също обявиха, че ще засилят наблюдението и разузнаването в Черно море след поредица от атаки с дронове срещу кораби в региона.

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