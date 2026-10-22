Мореплавателите трябва да плават с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от пет кабелта. Според навигационното предупреждение, публикувано на официалния сайт на ведомството, обектът е наблюдаван в 8 часа по координираното универсално време (UTC).
Посочените координати на мястото са 42°34,69′ северна ширина и 27°58,42′ източна дължина.
Вчера от Министерството на отбраната съобщиха, че на фона на засиленото наблюдение на Черно море екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване над териториалното море на България. Полетите ще продължат и през следващите дни.