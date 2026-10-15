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От ГДБОП дадоха официална информация за разследването на корупционна схема с длъжностни лица след вчерашната акция в Костинброд. Неофициално беше съобщено, че е арестуван бившият столичен общински съветник от ГЕРБ и ексдепутат от ДПС Илия Илиев, лидер на закритата вече ромската партия ДРОМ, който беше осъден на две години условно с пет години изпитателен срок за присвояване на средства от Национална компания "Железопътна инфраструктура" и беше оправдан по дело с обвинения за купуване на гласове.

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Снимка: facebook.com/gdbop.bg

Арестувани са 11 души и са проверени 31 адреса в страната при спецоперация срещу престъпна група за източване на средства от обществени ВиК поръчки. От МВР твърдят, че тя е ощетила държавата с милиони евро.

Снимка: facebook.com/gdbop.bg

Спецоперацията на антимафиотите е реализирана под надзора на Окръжната прокуратура - Бургас и със съдействието на ОД на МВР в страната.

Снимка: facebook.com/gdbop.bg

В хода на разследването и до момента е установено, че организираната престъпна група е действала от февруари 2024 г. на територията на Бургас и София.

Снимка: facebook.com/gdbop.bg

В рамките на допълнително предприетите действия и направени до момента проверки е установено, че дейности, предмет на сключени договори, отнасящи се до водоеми за питейно - битови нужди в няколко селищни системи, са извършени формално, с лошо качество и в непълен обем, като независимо от това строителните работи са приети и заплатени изцяло.

Снимка: facebook.com/gdbop.bg

Само за една от тях са изплатени средства два пъти над първоначално обявената стойност чрез допълнително направени споразумения за непредвидени разходи, твърдят от ГДБОП.

Снимка: facebook.com/gdbop.bg

По друга обществена поръчка, по идентичен начин е заплатена сума, без ремонтните работи да са реализирани на практика, а някои от дейностите са оценени на квадратен метър, като например направата на метална неръждаема стълба е оценена на 1700 лева, а направата и монтаж на врата към водна камера от ПВЦ за 3200 лв.

Снимка: facebook.com/gdbop.bg

Разплатената сума от само тези два договора е за над 13 милиона лева без ДДС (близо 16 милиона лева с ДДС), посочват антимафиотите.

Снимка: facebook.com/gdbop.bg

На видеозапис от акцията, публикуван от ГДБОП се виждат списъци с "подробна инвестиционна програма на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас".

Кадър: facebook.com/gdbop.bg

На друг лист се записани на ръка абревиатурите на министерствата МРРБ, МОСВ и ВиК Б. с проценти срещу тях.

Кадър: facebook.com/gdbop.bg

Установено е, че процедурата по обществените поръчки е проведена с предварителна уговорка между възложителя и изпълнителя, а по-голяма част от усвоените средства са били пренасочени към лица, свързани с предмета на разследването, разясняват антимафиотите.

Снимка: facebook.com/gdbop.bg

Придобити са данни и за несъответствия между отчетените и заплатени строително-ремонтни дейности и фактическото състояние на предадените обекти.

Спецоперация на антимафиотите в Костинброд, откриха много пари и скъпи вещи
Виж още Спецоперация на антимафиотите в Костинброд, откриха много пари и скъпи вещи

В хода на проведената вчера специализирана полицейска операция са арестувани 11 души като заподозрени за срок до 24 часа. Извършени са действия по разследването на 31 адреса - претърсвания на 7 частни домове и 24 огледи на местопроизшествие.

Снимка: facebook.com/gdbop.bg

Иззети са над 20 000 евро в различна валута, ценности - инвестиционни монети, накити и часовници, множество документи, тефтери и електронни устройства с информация, имаща отношение към воденото производство, както и различни по вид и калибър боеприпаси. В качеството на свидетели са разпитани 38 души.

Бивш общинар от ГЕРБ и депутат от ДПС е задържан от ГДБОП в Костинброд (снимки)
Виж още Бивш общинар от ГЕРБ и депутат от ДПС е задържан от ГДБОП в Костинброд (снимки)

Работата продължава, уверяват от ГДБОП.

Снимка: facebook.com/gdbop.bg

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