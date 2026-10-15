Открити са списъци с обществени поръчки и лист с министерства и проценти срещу тях

40240 Снимки и кадър в колаж: facebook.com/gdbop.bg

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От ГДБОП дадоха официална информация за разследването на корупционна схема с длъжностни лица след вчерашната акция в Костинброд. Неофициално беше съобщено, че е арестуван бившият столичен общински съветник от ГЕРБ и ексдепутат от ДПС Илия Илиев, лидер на закритата вече ромската партия ДРОМ, който беше осъден на две години условно с пет години изпитателен срок за присвояване на средства от Национална компания "Железопътна инфраструктура" и беше оправдан по дело с обвинения за купуване на гласове.

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Арестувани са 11 души и са проверени 31 адреса в страната при спецоперация срещу престъпна група за източване на средства от обществени ВиК поръчки. От МВР твърдят, че тя е ощетила държавата с милиони евро.

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Спецоперацията на антимафиотите е реализирана под надзора на Окръжната прокуратура - Бургас и със съдействието на ОД на МВР в страната.

В хода на разследването и до момента е установено, че организираната престъпна група е действала от февруари 2024 г. на територията на Бургас и София.

В рамките на допълнително предприетите действия и направени до момента проверки е установено, че дейности, предмет на сключени договори, отнасящи се до водоеми за питейно - битови нужди в няколко селищни системи, са извършени формално, с лошо качество и в непълен обем, като независимо от това строителните работи са приети и заплатени изцяло.

Само за една от тях са изплатени средства два пъти над първоначално обявената стойност чрез допълнително направени споразумения за непредвидени разходи, твърдят от ГДБОП.

По друга обществена поръчка, по идентичен начин е заплатена сума, без ремонтните работи да са реализирани на практика, а някои от дейностите са оценени на квадратен метър, като например направата на метална неръждаема стълба е оценена на 1700 лева, а направата и монтаж на врата към водна камера от ПВЦ за 3200 лв.

Разплатената сума от само тези два договора е за над 13 милиона лева без ДДС (близо 16 милиона лева с ДДС), посочват антимафиотите.

На видеозапис от акцията, публикуван от ГДБОП се виждат списъци с "подробна инвестиционна програма на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас".

На друг лист се записани на ръка абревиатурите на министерствата МРРБ, МОСВ и ВиК Б. с проценти срещу тях.

Установено е, че процедурата по обществените поръчки е проведена с предварителна уговорка между възложителя и изпълнителя, а по-голяма част от усвоените средства са били пренасочени към лица, свързани с предмета на разследването, разясняват антимафиотите.

Придобити са данни и за несъответствия между отчетените и заплатени строително-ремонтни дейности и фактическото състояние на предадените обекти.

В хода на проведената вчера специализирана полицейска операция са арестувани 11 души като заподозрени за срок до 24 часа. Извършени са действия по разследването на 31 адреса - претърсвания на 7 частни домове и 24 огледи на местопроизшествие.

Иззети са над 20 000 евро в различна валута, ценности - инвестиционни монети, накити и часовници, множество документи, тефтери и електронни устройства с информация, имаща отношение към воденото производство, както и различни по вид и калибър боеприпаси. В качеството на свидетели са разпитани 38 души.

Работата продължава, уверяват от ГДБОП.

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