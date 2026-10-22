През цялото време до пациента в операционната зала е бил разположен екип от специалисти, готов да поеме управлението на интервенцията при необходимост

4479 Снимка: Медицински университет - Плевен

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Медицински университет - Плевен реализира интерконтинентална роботизирана операция с дистанционно управление на хирургични инструменти в реално време. Процедурата бе изпълнена от Шанхай от проф. д-р Добромир Димитров върху пациент в операционната зала в Плевен, като според медицинския екип интервенцията е преминала успешно и пациентът е в добро следоперативно състояние, съобщават от висшето учебно заведение.

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Операцията, извършена на 20 октомври, е значима стъпка в развитието на телехирургията и демонстрира потенциала на съвременните роботизирани технологии и комуникационни системи за преодоляване на географските разстояния в медицината.

Пациентът е опериран по повод лява ингвинална херния чрез минимално инвазивен роботизиран подход - трансабдоминална преперитонеална пластика (TAPP). Използвана е хирургичната роботизирана система Toumai на MicroPort MedBot. От Шанхай проф. д-р Добромир Димитров е извършил основните етапи на хирургичната интервенция, включително дисекцията, поставянето на хирургичното платно и зашиването на перитонеума, посочват от Медицинския университет.

През цялото време до пациента в операционната зала в Плевен е бил разположен екип от специалисти, готов да поеме управлението на операцията при необходимост.

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В него участваха доц. д-р Мартин Караманлиев и доц. д-р Полина Маринова като хирурзи до пациента, д-р Славина Йоханова - анестезиолог, операционните сестри Виолета Динова и Жаклин Михайлова и анестезиологичната сестра Юлияна Въткова, уточняват от учебното заведение.

Снимка: Медицински университет - Плевен

В Шанхай проф. Димитров е бил придружен от д-р Стефка Петрова, която преминава обучение за работа със системата Toumai. По време на интервенцията тя подпомага непосредствената комуникация и координацията между хирурга в Китай и медицинския екип в Плевен.

Снимка: Медицински университет - Плевен

Реализирането на операцията е предшествано от четири дни технически изпитвания на комуникационната връзка между двете локации, роботизираната система и механизмите за безопасност. Медицинските и инженерните екипи са проверили стабилността на видеопредаването, реакцията на инструментите при дистанционно управление и възможността за незабавно поемане на управлението от хирурга на място.

Снимка: Медицински университет - Плевен

Непосредствено преди началото на интервенцията е възникнало техническо предизвикателство, свързано с многократни прекъсвания в управлението на инструментите. След възстановяване на стабилното управление проф. Димитров е пристъпил към дистанционно извършване на оперативните етапи.

Същинската интервенция е продължила приблизително един час, като движенията на инструментите са били изпълнявани бавно и контролирано. Отчетената латентност на комуникационната връзка по време на операцията е била около 160-180 милисекунди. Операцията е завършена успешно. Пациентът е изведен от анестезия, в добро непосредствено следоперативно състояние.

Снимка: Медицински университет - Плевен

След интервенцията проф. д-р Добромир Димитров споделя:

"Днес сбъднах една мечта, която ме съпътства още от детството. Като дете сглобявах механични роботи от конструктори и мечтаех някой ден те да могат да се управляват дистанционно. Тогава това изглеждаше като научна фантастика. Десетилетия по-късно имах възможността да извърша реална хирургична операция на пациент в България, докато се намирам на другия край на света. Това беше сериозно изпитание не само за технологията, но и за всички участници. Най-важното за мен е, че пациентът е добре. Успехът принадлежи на целия екип - хирурзи, анестезиолози, медицински сестри, инженери и технически специалисти в България и Китай."

Снимка: Медицински университет - Плевен

Интерконтиненталната роботизирана операция е резултат от съвместната работа на Медицински университет - Плевен, Центъра за компетентност "Леонардо да Винчи" и Клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ "Д-р Георги Странски", в сътрудничество с международни технологични и инженерни екипи.

Центърът за компетентност допринася със своя опит в развитието и приложението на роботизирани системи и високотехнологични решения в медицината, а Клиниката по онкологична хирургия осигури необходимата хирургична експертиза и медицинския екип на място. Реализираната интервенция поставя началото и на научен проект с практическа насоченост, който цели да допринесе за развитието на телехирургията и разширяването на възможностите за международно сътрудничество в тази област, добавят от МУ-Плевен.

Телехирургията създава перспективи за прякото участие на високоспециализирани хирурзи в лечението на пациенти независимо от географското разстояние. Прилагането ѝ в клиничната практика обаче изисква надеждна комуникационна инфраструктура, технологични решения, преминали необходимите изпитвания, ясни протоколи за безопасност и квалифициран медицински екип до пациента.

Екипът изказва специална благодарност на колегите от УМБАЛ "Света Марина" - Плевен и УМБАЛ "Медика" - Русе за методичната и организационната подкрепа при подготовката и реализирането на проекта.

С тази интервенция Медицински университет - Плевен затвърждава позициите си в развитието на високотехнологичната медицина и демонстрира потенциала на научните изследвания, технологичните иновации и международното сътрудничество за разширяване на възможностите в съвременната хирургия.

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