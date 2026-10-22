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Разследването срещу кметовете на Сунгурларе Димитър Гавазов и на Белица Радослав Ревански е за няколко обществени поръчки на обща стойност близо 7 милиона евро. Това съобщиха окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и наблюдаващият прокурор по делото Мирослав Илиев.

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"На този етап разследването по делото има за предмет именно няколко обществени поръчки на стойност няколко милиона евро, близо 7. Това разследване е в началния си етап и по обясними причини засега то обхваща като обхват едва няколко обществени поръчки - обясни Чинев пред БНТУверявам ви, че прокуратурата ще извърши пълно, всестранно и обективно разследване и при наличие на доказателства за извършване на престъпна деятелност и от други лица, няма да се поколебае, разбира се, да повдигне и предяви и на тях обвинения".

Илиев допълни, че сред поръчките са такива за строителство на улици и ремонти на обществени сгради.

Според прокуратурата двамата кметове от ДПС и областният лидер на партията в Бургас Христо Широков са имали разпределени роли.

Широков осъществявал първоначалния контакт с фирми, които искали да участват или вече участвали в процедурите. Гавазов влияел върху членове на общинските комисии, за да бъде класиран определен кандидат, а Ревански осигурявал съдействие за финансирането на проектите.

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"Между 25% и 35% от стойността на обществената поръчка е следвало да се плати от лицето или фирмата, която е спечелила", обяви прокурор Илиев, цитиран от бТВ.

По думите му разследването трябва да установи какви суми действително са платени и дали парите са оставали само при обвиняемите, или са използвани и за други цели. Предстоят финансов одит на общината и експертизи за установяване на евентуалните щети за бюджета.

Прокурорът уточни, че обществените поръчки на община Белица не са предмет на това производство.

Наблюдаващият прокурор по делото Мирослав Илиев
Наблюдаващият прокурор по делото Мирослав Илиев Снимка: БТА

Междувременно пред Съдебната палата в Бургас близки и привърженици на Димитър Гавазов се събраха на мълчалив протест в негова подкрепа.

Сред тях беше Петър Мушиев, главен експерт "Оперативни програми и проекти" в община Сунгурларе. Той заяви, че е трябвало да бъде разпитан предния ден като ключов свидетел. Мушиев твърди, че е бил притискан, и отрича да има нарушения при обществените поръчки. Сестрата на кмета Магдалена Гавазова определи обвинението като скалъпено с цел да бъдат арестувани двамата кметове.

Заместник областният лидер на ДПС Мерим Дервиш също заяви, че според нея става дума за политическа поръчка и натиск от страна на "Прогресивна България". На въпрос дали е виждала Ревански в Сунгурларе тя отговори отрицателно. Дервиш каза още, че не знае фирма, свързана с него, да е печелила обществени поръчки в общината.

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По телефона Христо Широков също свърза действията срещу обвиняемите със заявеното от партията намерение да освети предполагаеми корупционни схеми на "Прогресивна България" и модела "Радев-Копринков".

"Да не си играят с политическия мир! Играят с огъня!", заяви Ревански на влизане в съдебната зала в Бургас.

В Окръжния съд в града се разглежда искането на държавното обвинение за задържане под стража на двамата кметове.

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