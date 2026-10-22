Разследването срещу кметовете на Сунгурларе и Белица е за обществени поръчки за 7 млн. евро
Димитър Гавазов и Радослав Ревански от ДПС и областният лидер на партията в Бургас Христо Широков имали разпределени роли
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Разследването срещу кметовете на Сунгурларе Димитър Гавазов и на Белица Радослав Ревански е за няколко обществени поръчки на обща стойност близо 7 милиона евро. Това съобщиха окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и наблюдаващият прокурор по делото Мирослав Илиев.
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"На този етап разследването по делото има за предмет именно няколко обществени поръчки на стойност няколко милиона евро, близо 7. Това разследване е в началния си етап и по обясними причини засега то обхваща като обхват едва няколко обществени поръчки - обясни Чинев пред БНТ - Уверявам ви, че прокуратурата ще извърши пълно, всестранно и обективно разследване и при наличие на доказателства за извършване на престъпна деятелност и от други лица, няма да се поколебае, разбира се, да повдигне и предяви и на тях обвинения".
Илиев допълни, че сред поръчките са такива за строителство на улици и ремонти на обществени сгради.
Според прокуратурата двамата кметове от ДПС и областният лидер на партията в Бургас Христо Широков са имали разпределени роли.
Широков осъществявал първоначалния контакт с фирми, които искали да участват или вече участвали в процедурите. Гавазов влияел върху членове на общинските комисии, за да бъде класиран определен кандидат, а Ревански осигурявал съдействие за финансирането на проектите.
"Между 25% и 35% от стойността на обществената поръчка е следвало да се плати от лицето или фирмата, която е спечелила", обяви прокурор Илиев, цитиран от бТВ.
По думите му разследването трябва да установи какви суми действително са платени и дали парите са оставали само при обвиняемите, или са използвани и за други цели. Предстоят финансов одит на общината и експертизи за установяване на евентуалните щети за бюджета.
Прокурорът уточни, че обществените поръчки на община Белица не са предмет на това производство.
Междувременно пред Съдебната палата в Бургас близки и привърженици на Димитър Гавазов се събраха на мълчалив протест в негова подкрепа.
Сред тях беше Петър Мушиев, главен експерт "Оперативни програми и проекти" в община Сунгурларе. Той заяви, че е трябвало да бъде разпитан предния ден като ключов свидетел. Мушиев твърди, че е бил притискан, и отрича да има нарушения при обществените поръчки. Сестрата на кмета Магдалена Гавазова определи обвинението като скалъпено с цел да бъдат арестувани двамата кметове.
Заместник областният лидер на ДПС Мерим Дервиш също заяви, че според нея става дума за политическа поръчка и натиск от страна на "Прогресивна България". На въпрос дали е виждала Ревански в Сунгурларе тя отговори отрицателно. Дервиш каза още, че не знае фирма, свързана с него, да е печелила обществени поръчки в общината.
По телефона Христо Широков също свърза действията срещу обвиняемите със заявеното от партията намерение да освети предполагаеми корупционни схеми на "Прогресивна България" и модела "Радев-Копринков".
"Да не си играят с политическия мир! Играят с огъня!", заяви Ревански на влизане в съдебната зала в Бургас.
В Окръжния съд в града се разглежда искането на държавното обвинение за задържане под стража на двамата кметове.