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Саудитска Арабия екзекутира двама граждани на Бангладеш, заради предполагаемо "непристойно деяние" в джамия в Мека. Според някои саудитски медии двамата са били обвинени за целувка, докато представител на Бангладеш твърди, че обвинението било за "прелюбодейство". 24-годишната жена и 22-годишният мъж са били осъдени на смърт, без семействата им да бъдат уведомени предварително. Правителството в Дака също научило за екзекуциите едва след изпълнението на присъдите, съобщава британския "Телеграф".

Според саудитското вътрешно министерство мъжът и жената са нарушили "светостта" на джамията. Те са осъдени по принципа "таазир" - вид наказание в ислямското право, при което съдът има свобода да определи санкцията, вместо да прилага предварително фиксирано наказание. Властите определят деянието като тежко, но не посочват конкретни подробности.

Жената е идентифицирана като 24-годишната Суети Актер от село Мирзапур в област Тангаил, Бангладеш. Тя е разведена и заминава за Саудитска Арабия през 2023 г., където работи като чистачка в Мека за компанията Al Majal Al Arabi Group. Задържана е през август 2023 година.

Първоначално тя казала на семейството си, че е арестувана след физическа саморазправа. По-късно близките научили, че задържането ѝ е заради връзка с мъж. Актер е разговаряла с роднините си за последно на 13 октомври - ден преди екзекуцията. Тя им казала, че очаква да се прибере у дома след около два месеца и половина.

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Мъжът е 22-годишният Назрул Ислам от село Бирамапур в област Брахманбария. Той заминава за Саудитска Арабия през ноември 2022 г. и също работи като чистач в Мека. Арестуван е в същия ден като Актер и е прекарал повече от три години в ареста.

Негов роднина, Мохамад Мойнудин Бхуян, казва пред The Telegraph, че семейството е научило за екзекуцията от медиите. "Не знаем нищо за изневяра или подобно престъпление. Нито Назрул, нито саудитското правителство ни информираха за това. Искаме справедливост", заявява той. Близките настояват тялото му да бъде върнато и случаят да бъде разследван.

Властите в Бангладеш са поискали от Саудитска Арабия пълна информация за обвиненията и съдебния процес, но досега не са получили отговор. През септември саудитските власти са предоставили на генералното консулство на Бангладеш в Джеда списък с около 2500 задържани. В него не е имало информация, че двамата са осъдени на смърт.

Случаят поставя Дака в деликатна дипломатическа ситуация. Над 3,5 милиона граждани на Бангладеш работят в Саудитска Арабия, предимно на нископлатени позиции, а парите, които изпращат на семействата си, са важни за икономиката на страната.

Младши министър от Бангладеш, Хумаюн Кобир, е поискал обяснения, но същевременно е заявил, че светостта на джамията е неприкосновена. "Ако това, което сме чули и научили за случая, е вярно, то естествено е изключително жалко и по никакъв начин не може да бъде прието", казва той.

Саудитска Арабия е подложена на международни критики заради широкото прилагане на смъртното наказание. Според Amnesty International през 2025 година кралството е екзекутирало рекорден брой хора. Саудитска Арабия е екзекутирала най-малко 175 души от началото на тази година, сред които поне 94 чуждестранни граждани от над 20 държави. Организацията посочва, че сред осъдените има много чужденци, обвинени в престъпления, свързани с наркотици. По данни на правозащитниците обвиняемите нерядко са лишени от адвокат, преводач или адекватна консулска помощ.

Amnesty International установява още, че между януари 2014 г. и юни 2025 г. най-малко 47,5% от екзекуциите в Саудитска Арабия са били за престъпления, наказвани по принципа "таазир".

В началото на този месец Саудитска Арабия осъди на смърт 24-годишния гражданин на Шри Ланка Анойджан Сивараса. Причина за това стана негова публикация във Facebook, определена като обидна към пророка Мохамед. Той е арестуван на 1 юли 2026 г., а на 27 юли е осъден на пет години затвор и глоба от 3 милиона саудитски риала (около 714 000 евро). На 17 септември апелативен съд увеличава наказанието до смърт. От Amnesty International съветват туристите и пътуващите до Саудитска Арабия да внимават за това какви постове правят в социалните мрежи, защото те могат да станат причина за сурови присъди.

Случаят идва на фона на задълбочаването на военното сътрудничество между Великобритания и Саудитска Арабия. Във вторник британското министерство на отбраната обяви, че Кралските военновъздушни сили ще изпратят изтребители Typhoon за защита на саудитски градове и критична инфраструктура от атаки с дронове и ракети на йеменските хути. Самолетите ще изпълняват само отбранителни задачи, без да участват в нападателни удари. Великобритания ще предостави и транспортен самолет A400M, както и военни съветници.

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