27-годишният Кристиан Николов трябваше да излежи 9 години, но получава свобода след почти 6 г.

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Софийският градски съд пусна на свобода предсрочно 27-годишния Кристиан Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков. Решението на магистратите е затворникът да бъде подложен на пробация.

Съставът на СГС е преценил, че са налице законовите основания за предсрочното му освобождаване, сред които поправянето на Николов, времето, прекарано в ареста и затвора, и липсата на дисциплинарни нарушения.

Младият мъж изтърпява присъдата си в затворническото общежитие в Казичене и няма регистрирани дисциплинарни нарушения. Към момента той е изтърпял над 1/2 от присъдата, в размер на 5 години, 7 месеца и 1 ден със зачетените му от работа 1 година, 4 месеца и 26 дни.

"Бих искал отново да изразя съболезнования към семейството на Милен Цветков. Не мога да върна времето назад. Приел съм вината си и съм започнал процес на поправяне. От ден едно в затвора съм започнал да работя - и за администрацията и в помощ на лишените от свобода. Превеждам от два езика, представлявам затворници пред администрацията. Ходя на курсове, предложени ми от затвора - за зависимост от наркотици, професионално обучение по строителство и архитектура. Моля да ми дадете шанс да бъда полезен за обществото отвън и да се ресоциализирам", заяви Кристиан Николов в съдебната зала, цитиран от Нова телевизия.

Решението на съда обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано.

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По-късно от Софийската градска прокуратура съобщиха, че ще внесат протест. От държавното обвинение посочват, че не споделят извода на първоинстанционния съд, че са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъдения. Подробните съображения ще бъдат изложени в протеста, с който ще се поиска от Софийския апелативен съд да отмени определението и да остави без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване.

Трагедията се разигра на 19 април 2020 г., навръх Великден, на кръстовището на столичните булеварди "Черни връх" и "Хенрик Ибсен". Управляваният от тогава 22-годишния Николов джип "Ауди Q7" се вряза в автомобила на журналиста, който изчакваше на червен светофар.

Автотехническата експертиза установи, че Николов се е движил със скорост около 99 км/ч при разрешени 50 км/ч, като не са установени следи от спирачен път. Изследванията показаха и употреба на амфетамин, кокаин и марихуана преди катастрофата.

По време на съдебния процес прокуратурата настояваше за наказание от 15 години лишаване от свобода.

Кристиан Николов беше осъден окончателно на 21 юли 2023 г. на 9 години "лишаване от свобода". Върховният касационен съд прие, че престъплението е извършено при евентуален умисъл, тъй като подсъдимият е съзнавал опасността от поведението си на пътя и е допуснал настъпването на фаталните последици.

Магистратите обаче отчетоха младата възраст на подсъдимия, положителните му личностни характеристики и изразеното съжаление за случилото се. Освен лишаването от свобода Николов получи и десетгодишна забрана да управлява моторно превозно средство.

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