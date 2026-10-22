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Министър-председателят Румен Радев изпрати открито обръщение до политическите групи в Европейския парламент (ЕП) чрез неговия председател Роберта Мецола. Поводът е приетата днес от ЕП резолюция, в която е изразена подкрепа и солидарност с действията на България за разследване на нападенията с дронове срещу търговски кораби в Черно море и спасяването на бедстващите екипажи, но към нея в последния момент са добавени несъстоятелни и манипулативни внушения по отношение на българското правителство, съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът "Радев"

В момент, когато всички усилия на правителството са насочени към решаване на критични за нашата сигурност въпроси, Европейският парламент се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена предизборна кампания на национално равнище, заявява Румен Радев в обръщението си до политическите групи в ЕП.

Резолюцията на ЕП няма правна стойност и по думите на премиера е показателно и тъжно, че сред вносителите на текста на резолюцията фигурират имената на български депутати в Европейския парламент. Това са Андрей Новаков, Андрей Ковачев, Ева Майдел, Емил Радев, Илия Лазаров, Радан Кънев, Илхан Кючук.

От името на българското правителство изразявам категорично несъгласие и недоумение от включването в последния момент в проекта на резолюция на ЕП за Черно море под формата на т. 6 на формално предложение от партията на Зелените, предявяващо претенции за слаб дипломатически отговор и реакция спрямо Русия и липса на конкретни действия, казва в писмото си премиерът.

Румен Радев подчертава, че позицията му произтича от факта, че положителната оценка и подкрепа за действията на България за бързо предприетите действия и провеждане на спасителни операции за бедстващите екипажи на поразените кораби, заложени в предходните текстове на резолюцията, на практика се отхвърлят в добавената в последния момент т.6. По този начин се отрича и смисълът на самия документ - да изрази солидарност и подкрепа на Европейския парламент с действията на двете черноморски страни.

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"Нелепо е евродепутати да ни призовават за присъединяване към анти-дроновата инициатива на НАТО при положение, че българският министър на отбраната вече обяви решението за присъединяването на България към нея. Още повече, че тази инициатива е обявена през февруари 2025 г. и правителствата на българските евродепутати, които днес внасят подобни текстове, не са направили нищо за включването на страната ни в нея", посочва премиерът.

Не приемаме и евродепутати да ни налагат с назидателен тон какви суверенни решения трябва да вземе българското правителство, отбелязва още Румен Радев.

Премиерът обръща внимание на евродепутатите от другите европейски държави, че в България се води разследване на тези инциденти и страната ни продължава всички усилия, съвместно със съюзниците си от НАТО и ЕС да стигне до извършителя на атаките. Винаги сме разглеждали Европейския парламент като уважавана институция, чиято цел е да укрепва проевропейския консенсус в нашите общества, а не да създава почва за манипулации и разделение, подчертава Румен Радев.

Към пропуските, които липсват в назидателния текст към българското правителство, министър-председателят посочва вече предприетите от България действия и мерки. Българското правителство държи отправянето на обвинения за извършените атаки срещу търговски кораби в нейната изключителна икономическа зона в Черно море да се базират на категорични факти, а не на хипотези, посочва още Радев.

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