Кметът на София Васил Терзиев не е задействал националната система за ранно известяване BG-ALERT, за да предупреди за усложнена зимна обстановка на Витоша. Сигналът е пуснат без разрешението на градоначалника. Това съобщи пред Нова телевизия директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

По думите му не е имало основание за изпращане на предупреждението, въпреки валежите от дъжд в последните две денонощия и снеговалежа в района на Витоша.

"Информацията, която беше подадена, за горолом и за образуване на снежна покривка е неточна, съдържа неточности. Съобщението не беше одобрено официално от кмета на Столична община", заяви Неделков.

Текстът на съобщението е написан вероятно от служител на общината, но фактите се изясняват.

В момента тече вътрешна проверка.

Системата BG-Alert беше задействана за жителите на София в петък сутринта. Причината е образуването на снежна покривка на подходите към Природен парк "Витоша". От Столичната община обявиха, че има опасност от падащи дървета и клони в този участък.

Пътищата в района са временно затворени за моторни превозни средства.

Малко по-късно обаче самият градоначалник Васил Терзиев отхвърли думите на Неделков.

Не е вярно, че BG-ALERT е задействан без мое знание, съгласували сме го с директора на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община Красимир Димитров и смятам, че решението беше правилно, каза Терзиев в отговор на въпрос преди извънредното заседание на Столичния общински съвет.

Кметът посочи, че са паднали много дървета на Витоша, но за щастие няма никакви инциденти. Той добави, че усилията на Общината са насочени към още по-прецизна работа и изчистен комуникационен протокол, за да могат гражданите своевременно да бъдат уведомявани при подобни ситуации.

На въпрос как се справя Общината с почистването на пътя към Витоша, той отговори, че почистването е протекло по план. "Нищо не ни изненада, нямаше проблеми с наводнения, за разлика от други градове. Изключително бърза реакция, именно, защото сме се подготвили за подобен тип събитие", посочи Терзиев.

Кметът допълни, че подготовката включва почистване на коритата на реките, отводняване на шахти и механизъм за бърза реакция при такива природни явления.

Васил Терзиев обясни, че се очаква да бъде създадено мобилно приложение на Столична община, в което също ще се изпращат съобщение за подобни събития.

