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На 25 октомври bTV ще предложи мащабно отразяване на президентските избори в страната. В решителния за поста на "Дондуков" 2 ден зрителите ще могат да следят развитието на вота чрез специални студиа, извънредни емисии на bTV Новините, преки включвания и репортажи от страната и чужбина, актуална информация от Централната избирателна комисия, както и анализи и коментари на журналисти, социолози и политолози. Медията ще допълни телевизионното отразяване с динамично присъствие и съдържание във всички свои дигитални платформи и социални мрежи, като онлайн репортажи, ексклузивни видеа и любопитни кадри.

Президентски избори 2026

Изборният ден в ефира на bTV ще започне в 07:00 ч. със специално изборно студио с водещ Митьо Маринов. Новинарски емисии на всеки час ще информират за развитието на вота. Зрителите ще видят как гласуват кандидатите за президент и вицепрезидент, както и политическите лидери. В студиото анализи и коментари ще направят политолози, социолози и обществени личности, които ще проследят основните тенденции в изборния ден и първите сигнали за обществените нагласи.

В 12:00 часа ще има удължено обедно издание на bTV Новините с Виктория Петрова и Юксел Кадриев, последвано от извънредни новинарски емисии на всеки кръгъл час в 14:00, 15:00 и 16:00 ч. Централните новини на bTV ще бъдат по традиция в 19:00 ч.

В 16:05 ч. Жени Марчева ще води специалното изборно издание на "Защо всеки глас е важен?", което ще постави фокус върху значението на гражданския вот, активността на вота и ключовите теми от изборния ден.

Президентските избори в дати, стъпки и процедури
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Кулминацията на изборното отразяване ще започне в 18:00 ч. със специалното студио "Президентски избори 2026: България решава", с водещи Юлия Манолова, Светослав Иванов и Златимир Йочев. Първите резултати, реакциите на кандидатите, анализите на експерти, коментарите на политически фигури и включвания от предизборните щабове ще определят хода на вечерта, в която България ще разбере дали ще има нов държавен глава или изборът ще бъде решен след балотаж. С помощта на технологии за добавена реалност и интерактивен калкулатор Лиляна Боянова и Иван Георгиев ще представят и визуализират първите изборни резултати, а Кристина Газиева ще проследи реакциите и най-важните теми в социалните мрежи. Социологическите агенции "Алфа Рисърч" и "Маркет Линкс" ще предоставят данните от екзитполовете и паралелното преброяване.

Репортерите и кореспондентите на bTV Новините ще проследят целия изборен процес от различни точки на България и света. Включвания с български сънародници, които ще упражнят правото си на глас, ще има от Великобритания, Франция, Германия, Турция и Сърбия. В западната ни съседка bTV ще проследи и парламентарните избори, които също се провеждат на 25 октомври.

"Президентски избори 2026. България решава" - проследете изборния ден на 25 октомври в ефира на bTV, на btvnovinite.bg и във всички дигитални платформи на медийната група. Освен най-важните новини, резултати и анализи, аудиторията ще има достъп до ексклузивно съдържание, кадри зад кулисите и ключови моменти от изборната вечер в профилите на bTV Новините във Facebook, Instagram и TikTok.

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