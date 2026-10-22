Лидерът на "Републиканци за България" обяви, че създава платформа "Заедно за силна община"

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Цветан Цветанов обяви, че разговаря с кметове от ГЕРБ, но отрече да съветва и помага на "Прогресивна България".

Лидерът на "Републиканци за България", който беше вътрешен министър и зам.-председател на ГЕРБ, обяви, че създава платформа "Заедно за силна община".

"Дори и днес съм провел два разговора с действащи кметове от ГЕРБ и аз съм убеден, че в тази посока не означава, че ще отида и ще открадна кметове. А просто те се възмущават от начина, по който Борисов и хората около него, доведоха до това състояние ГЕРБ - да има 430 000 гласа, да няма кандидат за президент, да няма кандидат и за ВСС от парламентарната квота", каза Цветанов в интервю за БНР.

Той коментира и събитията и акциите срещу кметовете на Сунгурларе, Белица и Кърджали.

"Виждаме, че МВР и ДАНС заедно с прокуратурата са с решителни действия - да започне разследване и да се ограничат възможностите за корупция. Самият факт, че говорим за организирана престъпна група на три лица, задържани, не акцентирам на политическата принадлежност, това е за търговия с влияние и това действие е осъществявано от 2024 г. до октомври 2026 г.", посочи Цветанов.

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Според него има събрани доказателства.

"Ако бяхме в хипотезата на задържането на Борисов, че от кабинета Петков нареждат, може да кажем, че има политически оттенък. А тук говорим за доказателства, събрани в началния етап на разследване и прокуратурата слага мярка 72 часа. Събирането на доказателства е станало в седмици и месеци преди, а не в изборния период, за да се правят внушения", подчерта той.

Цветанов напомни, че ДПС и ГЕРБ не са участници в предизборната кампания.

"Нека дадем спокойствие на органите, а доказателствата, които ще бъдат оповестени при искането за промяна на мярката, нека изчакаме и тогава да коментираме. Днес обществото очаква това правителство да изпълни обещанието си за разбиване на модела", призова той.

Цветанов коментира и срещата на съветника на Володимир Зеленски Кирило Буданов с премиера Румен Радев, за която се разбра от негова снимка с украинеца. Тя била качена 14 часа по-късно, след като Буданов вече е бил в Маями.

"Заявявам категорично, че тази среща на Румен Радев с Кирило Буданов даде изключително голяма възможност на премиера на страната ни да бъде информиран най-добре от европейските лидери за разговорите, които се водят между Украйна, САЩ, Русия. Категорично мога да заявя, че Буданов е един изключително прецизен и отговорен човек, който има потенциал и ще бъде част от процесите на геополитическо ниво", заяви Цветанов.

По думите му тази работна среща не може да се организира за ден или два.

"Аз съм убеден, че тази визита щеше да бъде комуникирана и от правителството. Убеден съм, че Радев е един от най-информираните европейски лидери за тези разговори на високо ниво в световен мащаб. Да споделя, че и украинското посолство е запознато с тази визита и факта, че е проведена срещата", каза още Цветан Цветанов.

Според бившия вътрешен министър всеки политик трябва да използва контактите си за организирането на важни срещи.

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