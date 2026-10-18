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Жена загина, след като беше отнесена от придошлите води, докато се опитвала да прекоси река по време на проливен дъжд в испанската автономна област Каталуния, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Водокалипсис

Агенцията отбелязва, че с този случай жертвите на силните валежи и наводненията през последните 15 дни стават пет, добавя БТА.

Тридесет и пет годишната жена е била отнесена снощи от водата в Кабрера де Мар, на около 27 километра северно от Барселона, докато се опитвала да прекоси река с децата си, въпреки предупрежденията на властите жителите да не се приближават до водоеми.

Оскар Фернандес, кмет на Кабрера де Мар, заяви пред журналисти, че жената е била на баскетболен мач, по време на който хората са били помолени да не напускат съоръжението заради проливния дъжд.

Каталунските власти предупредиха жителите да не пътуват без наложителна необходимост, като някои от пътищата бяха затворени, а влаковете се движеха по намалено разписание.

Тялото на жената беше открито днес от спасителни екипи в морето, съобщи Службата за гражданска защита.

Из цяла Европа наводненията стават все по-често явление, тъй като атмосферата се затопля и задържа повече влага вследствие на климатичните промени, твърдят учените. Испания е една от страните, които са най-силно засегнати от това, отбелязва Ройтерс.

Валенсия и Аликанте в югоизточната част на страната, както и Алмерия на юг, също бяха засегнати от проливни дъждове, които наводниха домове, отнесоха автомобили и принудиха властите да затворят пътища.

"Започна да вали, стана много бързо. Този поток носеше много вода и се напълни наистина бързо. Проблемът беше, че имаше коли по средата на магистралата. Те бяха отнесени от водата", разказа пред местната телевизия "Каналсур" (Canalsur) Беатрис Мендоса, собственичка на търговска оранжерия в Алмерия, която беше унищожена от дъжда.

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През август наводнение и свлачище, предизвикани от проливни дъждове, отнеха живота на две възрастни жени в близост до Понтеведра в селските райони на автономната област Галисия в северозападната част на Испания, като седем области бяха поставени в жълт код за тревога за бури и проливни дъждове.

Тогава наводнението последва седмици на рекордно високи температури, които доведоха до поредица от опустошителни горски пожари, отбелязва Ройтерс.

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