Центърът на циклона все още е в Егейско море, тепърва ще преминава към Черно море или Източна България, обясни д-р Красимир Стоев

2806 Кадър: bTV

Метеорологичната обстановка над България тепърва може да се усложнява заради циклон, центърът на който все още е в Егейско море и тепърва ще предстои да преминава през проливите към Черно море или част от Източна България, обясни синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН д-р Красимир Стоев.

"Центърът на циклона все още е далеч от България. Много сложна синоптична обстановка. Средиземноморски циклон преминава през южните райони на Балканския полуостров. По Южното Черноморие през последния час са се развили най-мощните купесто-дъждовни облаци. Там има радиолокационна отражаемост с гръмотевична дейност с процесите по южното Черноморие", обясни Стоев пред bTV.

В цялата страна е облачно, има валежи, като температурите са от 0 градуса в Драгоман, където вали сняг, в София е 4 градуса, докато в Източна България и по крайбрежието на морето - в Ахтопол е 20 градуса.

"В крайните югозападни райони към края на деня се очаква спиране на валежите, но в останалата по-голяма част от страната ще продължи да вали доста интензивно", прогнозира синоптикът.

Предупрежденията за опасно метеорологично време продължават да са в сила до края на това денонощие. От утре се очаква да започне процес на подобрение на времето от запад.

