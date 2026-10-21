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Между 11 и 15 човека от оцелелия екипаж на кораба "Chelsea 3" са разпитани пред съдия. Към момента Специалният отряд за борба с тероризма (СОБТ) са взели обтривки от пробойните на кораба. Назначена е взривотехническа съдебна експертиза, която трябва да установи вида, обема и евентуално ако има специфични особености на взрива. Това каза наблюдаващият прокурор по делото Кирил Пейчинов, цитиран от БТА.

Черно море под прицел

Той обясни, че намерените вчера отломки не е коректно да бъдат наричани "части от дронове", защото предстои да бъде установено дали са от кораба, или от морски дрон. Пейчинов добави, че парчетата са дадени за експертиза, за да се установи дали няма номера по тях или знаци, които да дадат някаква информация за произхода на дрона.

"При първоначаления оглед това не са елементи от кораба, но за да сме убедени е назначена тази експертиза", посочи още Кирил Пейчинов и допълни, че тя няма да бъде готова в рамките на седмица или две.

Работи се с всички оперативни служби и с чуждестранни партньори, които оказват съдействие, но не като разследващи, а като специалисти в тази област. В тази ситуация още едно мнение е много добро, защото друг път не сме били в такава, каза още Пейчинов. Той заяви, че разследването е само едно, извършва се от българските власти под наблюдението на Окръжна прокуратура - София.

На 13 октомври премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море край България. Моторният кораб "Chelsea 3", плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла, като всички 15 души от екипажа бяха спасени. Другият кораб "HS Dignity", плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше ударен от дрон и потъна на 17 морски мили източно от Шабла.

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Военно-окръжна прокуратура - София обяви вчера, че образува досъдебно производство във връзка с постъпил сигнал, съдържащ твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд "Chelsea-3".

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