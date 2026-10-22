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Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който е и заместник-председател на ДПС, е арестуван тази сутрин след стартирала полицейска акция в сградата на общината в областния град, съобщиха от партията.

47-годишният градоначалник е отведен от служителите на МВР за разпит, а активистите на ДПС се събират пред сградата на Областната дирекция на полицията в негова подкрепа.

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Сред тях е и депутатът Байрам Байрам, който заяви, че има опит с пълна сила да бъде върнат Възродителният процес в страната.

"Действат мракобесно, комунистически. Цяла България да види какво правят тези хора. За какво дойдоха в България да управляват, ако ще връщат "Държавна сигурност" отново на власт и да правят репресии. Бяха в Сунгурларе, вчера бяха в Белица, днес са в Кърджали. Не знаем какъв е поводът за ареста на Ерол Мюмюн. Знаем, че петима полицаи са дошли в общината и са отвели кмета, който е и заместник-председател на партията. Те веднъж го направиха - на религиозен празник, пак бяхме тук, но виждаме, че на тези комунисти няма да им влезе акъл в главата", заяви Байрам пред журналисти.

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В Община Кърджали тече проверка, а пред дома на Ерол Мюмюн има масирано полицейско присъствие, съобщи местният сайт "Родопи24".

Снимка: БТА

Заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от ДПС Айтен Сабри посочи, че никой не знае каква е причината за акцията.

Снимка: БТА

"Най-лошото е, че тези акции продължават по същия начин към кметовете на "Движението за права и свободи" (ДПС). Вчера същата случка се случи на кмета на Белица Радослав Ревански, днес на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн", подчерта Сабри.

Тя попита това ли е правовата държава и "така ли ще работи - с натиск и репресии". "Въпросът е един-единствен - само кметовете на ДПС ли са тези, които трябва да бъдат репресирани и само кметовете на ДПС ли са си вършили по някакъв начин работата и сега ги проверяват", попита още Сабри.

Снимка: БТА

В края на май кърджалийският кмет пак бе отведен с полицейски конвой от Община Кърджали до Областната дирекция на МВР за разпит. Тогава от МВР съобщиха, че се проверяват данни за длъжностно престъпление, свързано с избора на изпълнител по обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева.

Снимка: БТА

Междувременно Окръжната прокуратура в Бургас привлече към наказателна отговорност кметовете на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански, който също е заместник-председател на ДПС, и Димитър Гавазов, както и председателят на Областния съвет на ДПС в Бургас Христо Широков за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние.

Гавазов и Ревански, и двамата издигнати за постовете си от партията на Делян Пеевски, остават в ареста за 72 часа. Те са обвинени за това, че са осъществили престъпен сговор по между си и с третия обвиняем по делото - Широков, за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

Вчера лидерът на ДПС Делян Пеевски, който пристигна в Белица, за да подкрепи кмета Радослав Ревански срещу "репресиите", се закани да направи разкрития за "престъпния кръг", ръководещ държавата.

Пред сградата на МВР в Кърджали се събират активисти на ДПС Снимка: БТА

"Всичките тези акции - както се случва в момента в Белица, както се случи в Сунгурларе, се разпореждат от едно място - от Румен Радев. Той е иззел всички функции. Гледах тази злоба, това безсилие - толкова страх от този протест вчера, от изследванията на агенциите. Слушах за върха на олигархията - много ми хареса, аз мога да го назова, той трябваше да го назове. Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков - искам ясно да го назова", обяви Пеевски.

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