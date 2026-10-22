Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който е и заместник-председател на ДПС, е арестуван тази сутрин след стартирала полицейска акция в сградата на общината в областния град, съобщиха от партията. 

Още по темата

47-годишният градоначалник е отведен от служителите на МВР за разпит, а активистите на ДПС се събират пред сградата на Областната дирекция на полицията в негова подкрепа.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Сред тях е и депутатът Байрам Байрам, който заяви, че има опит с пълна сила да бъде върнат Възродителният процес в страната. 

"Действат мракобесно, комунистически. Цяла България да види какво правят тези хора. За какво дойдоха в България да управляват, ако ще връщат "Държавна сигурност" отново на власт и да правят репресии. Бяха в Сунгурларе, вчера бяха в Белица, днес са в Кърджали. Не знаем какъв е поводът за ареста на Ерол Мюмюн. Знаем, че петима полицаи са дошли в общината и са отвели кмета, който е и заместник-председател на партията. Те веднъж го направиха - на религиозен празник, пак бяхме тук, но виждаме, че на тези комунисти няма да им влезе акъл в главата", заяви Байрам пред журналисти. 

В Община Кърджали тече проверка, а пред дома на Ерол Мюмюн има масирано полицейско присъствие, съобщи местният сайт "Родопи24". 

Снимка: БТА

Заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от ДПС Айтен Сабри посочи, че никой не знае каква е причината за акцията.

Снимка: БТА

"Най-лошото е, че тези акции продължават по същия начин към кметовете на "Движението за права и свободи" (ДПС). Вчера същата случка се случи на кмета на Белица Радослав Ревански, днес на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн", подчерта Сабри.

Два кметски ареста ескалираха в остър сблъсък между Радев, Борисов и Пеевски
Виж още Два кметски ареста ескалираха в остър сблъсък между Радев, Борисов и Пеевски

Тя попита това ли е правовата държава и "така ли ще работи - с натиск и репресии". "Въпросът е един-единствен - само кметовете на ДПС ли са тези, които трябва да бъдат репресирани и само кметовете на ДПС ли са си вършили по някакъв начин работата и сега ги проверяват", попита още Сабри.

Снимка: БТА

В края на май кърджалийският кмет пак бе отведен с полицейски конвой от Община Кърджали до Областната дирекция на МВР за разпит. Тогава от МВР съобщиха, че се проверяват данни за длъжностно престъпление, свързано с избора на изпълнител по обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева. 

Снимка: БТА

Междувременно Окръжната прокуратура в Бургас привлече към наказателна отговорност кметовете на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански, който също е заместник-председател на ДПС, и Димитър Гавазов, както и председателят на Областния съвет на ДПС в Бургас Христо Широков за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние.

Обвиниха Ревански, Гавазов и Широков за престъпен сговор за търговия с влияние
Виж още Обвиниха Ревански, Гавазов и Широков за престъпен сговор за търговия с влияние

Гавазов и Ревански, и двамата издигнати за постовете си от партията на Делян Пеевски, остават в ареста за 72 часа. Те са обвинени за това, че са осъществили престъпен сговор по между си и с третия обвиняем по делото - Широков, за извършване на търговия с влияние на територията на страната. 

Вчера лидерът на ДПС Делян Пеевски, който пристигна в Белица, за да подкрепи кмета Радослав Ревански срещу "репресиите", се закани да направи разкрития за "престъпния кръг", ръководещ държавата.

Пред сградата на МВР в Кърджали се събират активисти на ДПС
Пред сградата на МВР в Кърджали се събират активисти на ДПС Снимка: БТА

"Всичките тези акции - както се случва в момента в Белица, както се случи в Сунгурларе, се разпореждат от едно място - от Румен Радев. Той е иззел всички функции. Гледах тази злоба, това безсилие - толкова страх от този протест вчера, от изследванията на агенциите. Слушах за върха на олигархията - много ми хареса, аз мога да го назова, той трябваше да го назове. Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков - искам ясно да го назова", обяви Пеевски. 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4424
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10125
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12156
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1504
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2370
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5493
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2300
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3843
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1507
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432